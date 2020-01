Vidéo : Une machine reproduisant le système solaire et ses mouvements Posté par Tchairo

L'entreprise anglaise Staines & Sons Orrery Makers a fabriqué une machine reproduisant le système solaire et ses mouvements.



Vidéo (1mn33s) : Machine reproduisant le système solaire





Auteur Conversation Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1736 Karma: 2716 En ligne ! Re: Une machine reproduisant le système solaire et ses mo... Re: Une machine reproduisant le système solaire et ses mo... 0 C'est sidérant ! Anatole67 Je suis accro Inscrit le: 24/9/2009 Envois: 891 Karma: 296 Re: Une machine reproduisant le système solaire et ses mo... Re: Une machine reproduisant le système solaire et ses mo... 3 franchement le mec s'est vraiment pas prit la tete pour les détails .... il manque juste 75 lunes autour de Jupiter, quel amateur ! Kentriodon Je m'installe Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 266 Karma: 371 Re: Une machine reproduisant le système solaire et ses mo... Re: Une machine reproduisant le système solaire et ses mo... 2 @Anatole67



Et ce n'est pas à l'échelle ! Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2362 Karma: 3801 En ligne ! Re: Une machine reproduisant le système solaire et ses mo... Re: Une machine reproduisant le système solaire et ses mo... 1

@Anatole67

franchement le mec s'est vraiment pas prit la tete pour les détails .... il manque juste 75 lunes autour de Jupiter, quel amateur !



Anatole67 Je suis accro Inscrit le: 24/9/2009 Envois: 891 Karma: 296 Re: Une machine reproduisant le système solaire et ses mo... Re: Une machine reproduisant le système solaire et ses mo... 0 @Karalol dsl:p Wiiip Je m'installe Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 456 Karma: 781 En ligne ! Re: Une machine reproduisant le système solaire et ses mo... Re: Une machine reproduisant le système solaire et ses mo... 0 Les petits bonhommes sur terre ont un peu la gerbe d'être sur ce manège à haute vitesse.



Sinon, dommage qu'à quelques exceptions près, les ratios de rotations et de révolution entre les différentes planètes ne soient pas des rationnels ... Toutes les valeurs sont fausses du coup...



