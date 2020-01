Vidéo : Il se transforme en torche humaine en voulant incendier une voiture de police à Colombes Posté par El_taquetinho

La nuit de la Saint Sylvestre à Colombes, un homme a essayé de mettre le feu à une voiture de police. Il a finalement été victime d’un impressionnant retour de flamme.





Vidéo (17s) : Il prend feu en voulant brûler une voiture de police (Colombes)





Sur le même sujet :

Vidéo : Une bouteille de gaz sur le balcon d'un appartement explose lors d'un incendie (Toulouse) Vidéo : Une couverture anti-feu de voiture Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1738 Karma: 2724 Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... 8 J'en suis à plus m'inquiéter pour la voiture que pour ces mecs… DevdX Je suis accro Inscrit le: 19/6/2014 Envois: 773 Karma: 1076 Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... 6 J'arriverai jamais à comprendre la logique de ceux qui brûlent des voitures spécifiquement pour le nouvel an.

26 commentaires Auteur Conversation Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 566 Karma: 671 Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... 1 Rue de la liberté vojack Je suis accro Inscrit le: 1/5/2007 Envois: 836 Karma: 684 Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... 1 Une année qui commence par le feu de Dieu pour ce chenapan! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 583 Karma: 796 Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... 2 Quand une lumière se transforme en torche !



La police devrait pas avoir trop de mal à le retrouver si il va dans un hopital se faire soigner. Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1738 Karma: 2724 Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... 8 J'en suis à plus m'inquiéter pour la voiture que pour ces mecs… wilburn Je m'installe Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 274 Karma: 249 Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... 1 Karma biatch ^^ DevdX Je suis accro Inscrit le: 19/6/2014 Envois: 773 Karma: 1076 Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... 6 J'arriverai jamais à comprendre la logique de ceux qui brûlent des voitures spécifiquement pour le nouvel an. leniack2 Je m'installe Inscrit le: 19/3/2010 Envois: 243 Karma: 413 Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... 0



C'est plus compliqué qu'il n'y parait de brûler une voiture ! Bon je vais pas dire comment même si mes compatriotes alsaciens n'ont pas l'air d'avoir besoin d'aides euh Dommage que la vidéo coupe, j'aurai voulu voir la suite. Je parie qu'au bout de quelques secondes le feu sur la voiture s'est éteint sans dommages pour cette dernière.C'est plus compliqué qu'il n'y parait de brûler une voiture ! Bon je vais pas dire comment même si mes compatriotes alsaciens n'ont pas l'air d'avoir besoin d'aides euh maxbren Je viens d'arriver Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 59 Karma: 297 Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... 0 Il va porter plainte le lendemain et va avoir des dommages et intérêts !!! Cxfin Je viens d'arriver Inscrit le: 23/9/2013 Envois: 50 Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... 3 La sélection naturelle prendrait-elle le dessus ?

Dame nature s'est toujours débarrassée des plus cons. Si seulement cela avait commencé liouan Je m'installe Inscrit le: 14/12/2009 Envois: 305 Karma: 762 Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... 1 Play stupid games, earn stupid prizes. bento Je suis accro Inscrit le: 15/12/2013 Envois: 984 Karma: 1066 En ligne ! Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... 3 Origine du sub-saharien ? Groscisco Je suis accro Inscrit le: 3/3/2009 Envois: 594 Karma: 172 Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... 5 J'ai beau chercher au plus profond de mon empathie, je n'éprouve aucune douleur pour cette personne. Juste envie de lui souhaiter 364 jours aussi douloureux que le premier. Adrakas Je m'installe Inscrit le: 19/1/2015 Envois: 366 Karma: 753 Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... 2 C'est pas une lumière lui... Enfin... pendant quelques instant si, mais sinon, non... Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 2860 Karma: 999 Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... 4 C'est tjs agréable les histoires qui se terminent bien guymen Je m'installe Inscrit le: 5/11/2016 Envois: 201 Karma: 258 Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... 1

@bento

Origine du sub-saharien ?

c'est un zébu Citation :c'est un zébu Kailyana Je m'installe Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 274 Karma: 370 Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... 1 Le point positif dans tout ce qui est vandalisme, terrorisme etc. C'est que c'est toujours fait par des gens stupide, pas très malin. Kentriodon Je m'installe Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 267 Karma: 379 Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... 0 @DevdX

Parce qu'il n'y en a pas. Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5353 Karma: 2085 Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... 0 sdfsdf Je viens d'arriver Inscrit le: 4/2/2016 Envois: 56 Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... 0 La police fera tout la lumière sur cette incident DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 542 Karma: 1102 Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... 0 Le pauvre, sûrement un jeune d'origine russe qui voulait rendre service et dégivrer le pare brise selon les traditions de son pays... Turbobizzz Je viens d'arriver Inscrit le: 19/7/2019 Envois: 74 Karma: 62 Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... 0

@bento

Origine du sub-saharien ?



Attention terrain mouvant Citation :Attention terrain mouvant larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 565 Karma: 806 Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... 0 J'espère qu'il est bien en train de souffrir Turbobizzz Je viens d'arriver Inscrit le: 19/7/2019 Envois: 74 Karma: 62 Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... 1

@guymen

Citation :

@bento

Origine du sub-saharien ?

c'est un zébu



J'ai ri sincèrement pour la première fois aujourd'hui, merci ! Citation :J'ai ri sincèrement pour la première fois aujourd'hui, merci ! todzeuil Je viens d'arriver Inscrit le: 2/1/2020 Envois: 4 Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... 0 ça montre tout simplement l’incompétence de la police pour surveiller leurs territoires. Mais grâce à lui se problème sera vite remédier! Roulpops Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 419 Karma: 169 Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... 0 Turbobizzz Citation :

@Turbobizzz

Citation :

@bento

Origine du sub-saharien ?



Attention terrain mouvant

En même temps, les stéréotypes, ça se base sur quelque chose hein...on voit pas tellement ce genre de comportements dans nos campagnes profondes ou dans des banlieues pavillonaires tranquilles, c'est pas pour rien.... Citation :En même temps, les stéréotypes, ça se base sur quelque chose hein...on voit pas tellement ce genre de comportements dans nos campagnes profondes ou dans des banlieues pavillonaires tranquilles, c'est pas pour rien.... xVeganx Je viens d'arriver Inscrit le: 29/4/2012 Envois: 74 Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... Re: Il se transforme en torche humaine en voulant incendi... 0 J’espère qu'il va bien et ne se ferra pas attraper Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.