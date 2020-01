Vidéo : Des policiers de la BAC agressent le youtubeur à moto Tounsi Biker (Paris) Posté par chopsuey

Alors qu'il circule à Paris un soir de match lors de la célébration d'une victoire de la Tunisie, pendant la CAN, le youtubeur à moto Tounsi Biker est agressé par des policiers de la BAC.





Vidéo (13mn37s) : Des policiers agressent le motard Tounsi Biker (Paris)





Fefee Je m'installe Inscrit le: 20/11/2007 Envois: 148 Karma: 93 Re: Des policiers de la BAC agressent le youtubeur à moto... Re: Des policiers de la BAC agressent le youtubeur à moto... 0

https://www.youtube.com/watch?time_continue=179&v=SPJ5NnRXtzU&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=179&v=SPJ5NnRXtzU&feature=emb_logo





Mes voeux pour 2020:

Que les forces de l'ordre soient mieux payés et que ce genre de pourritures soient mis à l'ANPE avec interdiction de ré-exercer toute activité dans la fonction publique.



Bonne année Vous pourrez admirer la honte de la république à partir de 2"59:Mes voeux pour 2020:Que les forces de l'ordre soient mieux payés et que ce genre de pourritures soient mis à l'ANPE avec interdiction de ré-exercer toute activité dans la fonction publique.Bonne année Nwc-Vincent2 J'aime glander ici Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 5178 Karma: 536 Re: Des policiers de la BAC agressent le youtubeur à moto... Re: Des policiers de la BAC agressent le youtubeur à moto... 0 Un mec à moto et une caméra sur la tête vs des flics cagoulés et pleine arrestation, évidemment qu'il ne veulent que pas les images soient diffusées. Dieudo-sketch Je m'installe Inscrit le: 17/10/2015 Envois: 363 Re: Des policiers de la BAC agressent le youtubeur à moto... Re: Des policiers de la BAC agressent le youtubeur à moto... 0 Voila pourquoi la haine anti-flic monte, quand tu vois ce genre de salopard qui se croit intouchable (réalité car on fout leur pote à l'IGPN qui leur donne aucune sanction) faire ce qu'ils veulent c'est une honte. Korky Je viens d'arriver Inscrit le: 22/9/2006 Envois: 97 Karma: 215 Re: Des policiers de la BAC agressent le youtubeur à moto... Re: Des policiers de la BAC agressent le youtubeur à moto... 0 Comportements inacceptables et pathétiques de la part de ces policiers...

En espérant que ça ne reste pas sans suite cette histoire... Ils nuisent aux autres policiers qui sont honnêtes et pro.... kikekoi Je suis accro Inscrit le: 24/1/2008 Envois: 818 Karma: 728 Re: Des policiers de la BAC agressent le youtubeur à moto... Re: Des policiers de la BAC agressent le youtubeur à moto... 0 Et ça s'appelle motard.... danger public plutôt. Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2365 Karma: 3805 En ligne ! Re: Des policiers de la BAC agressent le youtubeur à moto... Re: Des policiers de la BAC agressent le youtubeur à moto... 3 Tous mes VDDs ont raison.



Disons-le tristement mais certains flics sont de vraies racailles. DevdX Je suis accro Inscrit le: 19/6/2014 Envois: 774 Karma: 1079 En ligne ! Re: Des policiers de la BAC agressent le youtubeur à moto... Re: Des policiers de la BAC agressent le youtubeur à moto... 1 Rien de bien surprenant, c'est la BAC quoi. Si ces types étaient intelligents ça se saurait. Même les autres policiers peuvent pas les supporter. Taya95 Je suis accro Inscrit le: 7/2/2014 Envois: 569 Karma: 289 Re: Des policiers de la BAC agressent le youtubeur à moto... Re: Des policiers de la BAC agressent le youtubeur à moto... 1 En même temps c'est la bac dont on parle...

C'est pas l'élite intellectuelle.. _Spo0n_ Je suis accro Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 1925 Karma: 1546 En ligne ! Re: Des policiers de la BAC agressent le youtubeur à moto... Re: Des policiers de la BAC agressent le youtubeur à moto... 0 Il devrait quand même porter plainte à l'IGPN, ne serait-ce que pour que ce soit comptabilisé, c'est Eric Roman (secrétaire national du Syndicat France Police) qui disait qu'aujourd'hui les policiers incitaient les gens à ne pas porter plainte pour faire baisser les chiffres de la délinquance, donc c'est important de quand même le faire ! Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2108 Karma: 2261 Re: Des policiers de la BAC agressent le youtubeur à moto... Re: Des policiers de la BAC agressent le youtubeur à moto... 0 Comment j'ai honte de ma police... CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13269 Karma: 14968 En ligne ! Re: Des policiers de la BAC agressent le youtubeur à moto... Re: Des policiers de la BAC agressent le youtubeur à moto... 0



Au moins l'IGPN a de quoi se mettre sous la dent avec cette vidéo. On voit bien que le conducteur de la voiture de police lui court derrière dès qu'il voit qu'il a une caméra sur le casqueAu moins l'IGPN a de quoi se mettre sous la dent avec cette vidéo. TristanBordeaux Je m'installe Inscrit le: 5/3/2012 Envois: 189 Karma: 88 En ligne ! Re: Des policiers de la BAC agressent le youtubeur à moto... Re: Des policiers de la BAC agressent le youtubeur à moto... 0 Comme d'habitude on ne connait pas du tout le contexte de l'arrestation mais bon, je sais comment ces mecs là roulent, ça m'étonne pas que les policiers soient vénères, n'empêche ils auraient dû garder leur sang froid.



J'ai fait un petit tour sur la chaîne du motard c'est un danger public mais bon il dénote pas dans le paysage parisien, surtout sur les champs.



Enfin bref, je roule en bécane depuis plus de 5 ans sur Paris, je n'ai jamais eu de contrôle, les policiers m'ont même complimenté pas mal de fois quand je roulais en KTM.



Je vais remettre ma gopro et je pense poster des vidéos d'ici peu, ça vous donnera un bel aperçu de la manière dont ces "victimes" se comportent.