Vidéo : Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fait fermer tous ses comptes Posté par El_taquetinho

Une libraire française s'est plainte sur Twitter du service client de sa banque et a eu la mauvaise surprise de voir tous ses comptes clôturés



Vidéo (3mn18s) : Elle critique sa banque sur Twitter et se fait fermer tous ses comptes





20 commentaires Auteur Conversation Salamafet Je viens d'arriver Inscrit le: 19/7/2011 Envois: 76 Karma: 160 Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... 1 C'est de plus en plus dur de s'exprimer librement sans se prendre des représailles dans la tronche.



Et maintenant il faut se méfier des banques. Pour ma part, je n'avais pas vraiment confiance mais là, encore moins. Keussy Je m'installe Inscrit le: 2/11/2016 Envois: 124 Karma: 89 Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... 2 Les banques, une grande histoire d'amour. Abioze Je viens d'arriver Inscrit le: 15/8/2013 Envois: 11 Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... 1 Ils savent comment attirer le client dans cette banque gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1341 Karma: 1032 Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... 1 Abioze c'est pas comme s'ils étaient performant en plus!



SG s'acharnait déjà sur des blogueurs en 2018



Subprimes: SG plus exposée qu'annoncé.



Placements hasardeux en 2013 => pertes sèches



... c'est pas comme s'ils étaient performant en plus!... KingRarium Je viens d'arriver Inscrit le: 3/2/2016 Envois: 75 Karma: 412 En ligne ! Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... 7 C'est donc ça, un règlement de compte ? Bouroski Je suis accro Inscrit le: 23/10/2016 Envois: 985 Karma: 720 Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... 1 Sur le contrat c'est peut être écrit en tout petit qu'ils peuvent clôturer les comptes. kermit Je m'installe Inscrit le: 23/5/2005 Envois: 120 Karma: 226 Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... 3 Cela fait quelques années maintenant que la société générale ne va pas très bien financièrement parlant, probablement à cause de décisionnaires de génie dans le genre de ce directeur d'agence :



Problème : Mauvais coup de pub d'une inconnue sur Twitter à la portée somme toute réduite

Solution : Réaction immature, sanguine et à la limite de la légalité (et débile)

Conséquence : Coup de pub absolument désastreux avec une portée nationale



Bravo les mecs koikoi_koi Koluche Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 6571 Karma: 16476 En ligne ! Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... 3 Ta banque, tu l'aimes ou elle te quitte TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3092 Karma: 12774 Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... 1 Ce qui me fait le plus flipper dans tout ça, c'est que normalement, ce genre de comportement devrait être complètement illogique et contre-productif pour la banque : c'est le capitalisme, tout ça, y a de la concurrence : si une banque fait de la merde, c'est simple, tu vas chez une autre qui offre un meilleur service. Or, si les banques, les assurances et autres formidables entreprises dans le genre se comportent comme ça, c'est bien que toute cette logique ne fonctionne pas.



En gros, on n'est même plus les clients des banques... eux ils ont plus qu'un seul client : Emmanuel Macron. Geudeul Je viens d'arriver Inscrit le: 6/6/2016 Envois: 77 Karma: 66 Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... 1 Il n'est pas question de dire que cette femme n'a pas raison, par contre pourquoi n'a-t-elle pas elle-même changé de banque? A quoi sert le principe de la libre concurrence si un client mécontent ne pense pas de lui-même à essayer d'aller voir ailleurs?



Si je vais dans le même resto tous les midis et qu'à chaque fois que j'en sors je me plains du repas à tous les passants, trouverait-on normal :



1) Que je continue d'aller au même resto tous les midis alors qu'il y en a d'autres à côté?

2) Que le chef du resto, qui m'entend me plaindre et dénigrer son établissement chaque midi, continue de me sourire et me servir comme si de rien était?



Bref, je comprends la madame mais je comprends aussi la banque... poiuytreza525 Je suis accro Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 1870 Karma: 365 En ligne ! Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... 1 Cela dit c'est pas mieux à la Caisse d’épargne, ça fait 2 ans qu'ils me prélèvent 15€ par mois sans raison, impossible de les faire enlever malgré un nombreux nombres d'appels téléphoniques et de lettre recommandées. Et impossible de partir j'ai un emprunt chez eux, c'est du racket organisé... delseb Je m'installe Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 370 Karma: 630 En ligne ! Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... 1

Ce qui me fait le plus flipper dans tout ça, c'est que normalement, ce genre de comportement devrait être complètement illogique et contre-productif pour la banque : c'est le capitalisme, tout ça, y a de la concurrence : si une banque fait de la merde, c'est simple, tu vas chez une autre qui offre un meilleur service. Or, si les banques, les assurances et autres formidables entreprises dans le genre se comportent comme ça, c'est bien que toute cette logique ne fonctionne pas.



En gros, on n'est même plus les clients des banques... eux ils ont plus qu'un seul client : Emmanuel Macron.

Bah oui, oublions les millions de français qui ont emprunté pour acheter une voiture, un appart ou une maison...



La démago à 2 balles ou l'art de tout ramener à Macron... Citation :Bah oui, oublions les millions de français qui ont emprunté pour acheter une voiture, un appart ou une maison...La démago à 2 balles ou l'art de tout ramener à Macron... Infame_ZOD Kréatif Inscrit le: 10/12/2013 Envois: 5679 Karma: 6189 Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... 1 Je confirme. J ai été chez eux. Y a zéro relation client, pas de prêt. Rien.

Un de mes proches a bosser chez eux comme comptable. Même constat. Il ne favorise que les grosses entreprises.

J'ai changé de banque depuis ma vie a réellement changé. C'est vraiment dingue de se rendre compte qu'ils arrivent à vous pourrir sans qu'en s'en rendent compte. Et encore je trouve que la dame a un témoignage plutôt soft. Moi mon directeur d'agence ( qui s occupe des comptes pro ) était réellement lunatique, voire perché. TasteDaLoko Je viens d'arriver Inscrit le: 11/8/2015 Envois: 50 Karma: 82 Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... 1 @Geudeul Parceque le changement de banque pour un proffessionel avec chèques rib de virement, Terminaux de CB etc... ne sont pas aussi simple et sont des galères administrative.



tu peux pas changer de banques comme de resto quand tu as X fournisseurs à prévenir, les changement de TPE, chèques, CB etc... qui peuvent te paralyser pendant plusieurs jours voir semaines. sans compter les erreurs administrative de paiement si tu oublie X ou Y etc...



Donc les pro préfère pousser leur banque à régler les soucis plutôt que de changer ...

Ce qui au final est logique ... juste pousser une banque à te remplacer ton Terminal de CB au lieu de juste changer de banque.



Donc non, perso je comprend pas la banque qui abuse au final de ses pouvoir pour fermer les banques de toute la famille. Ceci au risque même de foutre en l'air un commerce, juste pour une fausse pub ...

On est à la limite de la dictature à ce niveau là d'action ...



J'espère surtout pour elle qu'elle peut récupérer l'argent sur les comptes sans soucis et trouver une meilleure banque ... poiuytreza525 Je suis accro Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 1870 Karma: 365 En ligne ! Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... 1

@Geudeul Parceque le changement de banque pour un proffessionel avec chèques rib de virement, Terminaux de CB etc... ne sont pas aussi simple et sont des galères administrative.



tu peux pas changer de banques comme de resto quand tu as X fournisseurs à prévenir, les changement de TPE, chèques, CB etc... qui peuvent te paralyser pendant plusieurs jours voir semaines. sans compter les erreurs administrative de paiement si tu oublie X ou Y etc...



Donc les pro préfère pousser leur banque à régler les soucis plutôt que de changer ...

Ce qui au final est logique ... juste pousser une banque à te remplacer ton Terminal de CB au lieu de juste changer de banque.



Donc non, perso je comprend pas la banque qui abuse au final de ses pouvoir pour fermer les banques de toute la famille. Ceci au risque même de foutre en l'air un commerce, juste pour une fausse pub ...

On est à la limite de la dictature à ce niveau là d'action ...



J'espère surtout pour elle qu'elle peut récupérer l'argent sur les comptes sans soucis et trouver une meilleure banque ...



Si tu as un emprunt tu peux pas changer de banque, à la Caisse d'Epargne même si tu déménage tu peux pas changer d'agence (ou alors tu as des frais de plusieurs dizaines de milliers d'euros...). Citation :Si tu as un emprunt tu peux pas changer de banque, à la Caisse d'Epargne même si tu déménage tu peux pas changer d'agence (ou alors tu as des frais de plusieurs dizaines de milliers d'euros...). avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1593 Karma: 818 En ligne ! Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... 1 Si au lieu de parler de la forme on parlait du fond ici?



Est il normal qu'une banque agisse ainsi?

avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1593 Karma: 818 En ligne ! Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... 1 Si au lieu de parler de la forme on parlait du fond ici?

Est il normal qu'une banque agisse ainsi?

Est ce légale et que risque t'il? Khaas Je m'installe Inscrit le: 28/1/2011 Envois: 415 Karma: 1167 En ligne ! Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fai... 0 J'espère qu'ils perdront suffisamment de clients pour s'appeler Société Minimale.