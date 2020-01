Vidéo : La rapidité de propagation d'un incendie en Australie Posté par 30Secondes

L'impressionnante rapidité de propagation d'un incendie en Australie.



Vidéo (55s) : Rapidité de propagation d'un incendie (Australie)





koikoi_koi Re: La rapidité de propagation d'un incendie en Aust... Ne faites pas ça chez vous

LeFreund Re: La rapidité de propagation d'un incendie en Aust... Vous navigateur est trop vieux Et après ça on peut juste compter les animaux carbonisés

DevdX Re: La rapidité de propagation d'un incendie en Aust... "On ne va quand même pas s'engager dans des objectifs climatiques irresponsables qui détruisent les emplois et nuisent à l'économie."

Elle prend tout son sens cette citation du premier ministre australien maintenant.

PtitKuro Re: La rapidité de propagation d'un incendie en Aust... Du vent, des braises, de la poussière et une possibilité de pollen, ça me parait tout à fait normal que ça aille aussi vite du coup. Surtout qu'ils sont dans le sens du vent.

Elle prend tout son sens cette citation du premier ministre australien maintenant. PtitKuro Je m'installe Inscrit le: 31/12/2010 Envois: 492 Karma: 337 Re: La rapidité de propagation d'un incendie en Aust... Re: La rapidité de propagation d'un incendie en Aust... 0 Du vent, des braises, de la poussière et une possibilité de pollen, ça me parait tout à fait normal que ça aille aussi vite du coup. Surtout qu'ils sont dans le sens du vent.

Pour des pompiers ils ne sont pas très malin (si c'est des pompiers)

PurLio Re: La rapidité de propagation d'un incendie en Aust... Mais t'es pas net Baptiste !

GrooveGang Re: La rapidité de propagation d'un incendie en Aust... De ce qu j'ai pu lire, se serait la convergence de plusieurs feux qui à provoquée cette impressionnante propagation, c'est pas juste un feu isolé !

Ledoute Re: La rapidité de propagation d'un incendie en Aust... Tout va bien à Sydney



aenaryon Re: La rapidité de propagation d'un incendie en Aust... On dirait des images du Mordor ...

kermit Re: La rapidité de propagation d'un incendie en Aust...

Mr-poulet-du-33 Re: La rapidité de propagation d'un incendie en Aust... C'est l'Enfer...

On peut rien faire, et quand on voit ça on comprend pourquoi.

C'est tellement puissant et étendu, nous n'avons malheureusement pas les technologies qui permettraient de lutter contre un tel feu.

Il faillait mettre tout en oeuvre pour l'éteindre avant, maintenant ils/ont le saura, j'espère.

Nutell_moi Re: La rapidité de propagation d'un incendie en Aust... Il faut se mettre en face du feu, lever les bras et crier fort.

Il comprend ainsi qui est le dominant et rebrousse chemin.

Geo-graphic Re: La rapidité de propagation d'un incendie en Aust...

Mr-poulet-du-33 Plus d'incendie si plus de combustible !

Wasab_II Re: La rapidité de propagation d'un incendie en Aust...

@Geo-graphic

@Mr-poulet-du-33 Plus d'incendie si plus de combustible !



Plus de combustible, plus de planète

Mr-poulet-du-33 Re: La rapidité de propagation d'un incendie en Aust... Tu as raison je vais de ce pas brûler ma maison !

bilou001 Re: La rapidité de propagation d'un incendie en Aust... C'est pas bon pour la santé les flammes dans le barbeuk, et clairement le Koala va être trop cuit à mon goût.

fleurdumale Re: La rapidité de propagation d'un incendie en Aust... Et tout cela ne freine pas les politiques australiennes dans l'ouverture d'une des plus grandes mines de charbons du monde (Carmichael coal mine). Si l'enfer doit ressembler à quelque chose, c'est sans nul doute à cela.

J'espère que les australiens vont s'habituer à ce genre d'événements, tout comme en Indonésie ils doivent faire face aux inondations de plus en plus fréquentes.



J'espère que les australiens vont s'habituer à ce genre d'événements, tout comme en Indonésie ils doivent faire face aux inondations de plus en plus fréquentes. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.