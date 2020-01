Vidéo : Un garçon joue un thème célèbre à la batterie dans son école chrétienne Posté par Jeanoulou

Un jeune homme joue un thème célèbre à la batterie dans son école chrétienne. Je ne m'attendais pas à la réaction du public. Soit ils sont ignorants, soit ils admirent le courage du gars à ne pas se faire chopper.



Vidéo (8s) : Thème célèbre à la batterie dans une école chrétienne





Vidéo : Faire une croix sur ton batteur pendant un concert Vidéo : Pub de Noël pour le site PornHub Image : Le Poisson d'avril de PornHub

c'est quoi pornhub?

Sure une ou deux mesures, cela correspond à pleins d'autres airs...

C'est diablement culotté.

la mélodie qui annonce que tu vas passer un bon moment !

la mélodie qui t'annonce que t'avais pas coupé le son

Va falloir allez vérifier tout ça.

C'est une louange aux voies impénétrables

Jusqu'à ce que je regarde le spoil je me disais bien que je l'avais entendu quelque part.

y'a une nana qui a percuté, et aucun des Amish au fond, va comprendre

@Kprime

C'est une louange aux voies impénétrables



Sur Pornhub, aucune voie n'est impénétrable

En même temps le prof qui lui met 1 heure de colle est grillé aussi

@chbenz

En même temps le prof qui lui met 1 heure de colle est grillé aussi



En même temps les personnes présentent sur ce site sont bien âgée pour le prof.