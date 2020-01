Vidéo : Le discours cinglant de Ricky Gervais aux Golden Globes 2020 Posté par El_taquetinho

Le discours cinglant de l'acteur et humoriste britannique Ricky Gervais aux Golden Globes 2020. Le maître de cérémonie n'a épargné personne en dénonçant l'hypocrisie d'Hollywood.



Vidéo (7mn26s) : Discours de Ricky Gervais aux Golden Globes 2020





Auteur Conversation Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 7127 Karma: 4493 Re: Le discours cinglant de Ricky Gervais aux Golden Glob... Re: Le discours cinglant de Ricky Gervais aux Golden Glob... 0 Vidéo non disponible Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 961 Karma: 1150 Re: Le discours cinglant de Ricky Gervais aux Golden Glob... Re: Le discours cinglant de Ricky Gervais aux Golden Glob... 1



Here is the full monologue given by Ricky Gervais at the #GoldenGlobes:



2e lien Here is the full monologue given by Ricky Gervais at the #GoldenGlobes: https://t.co/CE4UzGKP3O 2e lien Paden Je m'installe Inscrit le: 18/12/2018 Envois: 137 Karma: 316 Re: Le discours cinglant de Ricky Gervais aux Golden Glob... Re: Le discours cinglant de Ricky Gervais aux Golden Glob... 0 Ca à l'air d'un monde très hypocrite quand tu vois toutes ces personnalités qui rient en se mordant la langue. dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1206 Karma: 5158 En ligne ! Re: Le discours cinglant de Ricky Gervais aux Golden Glob... Re: Le discours cinglant de Ricky Gervais aux Golden Glob... 3 Amazing Sympa but mais the le dubbing doublage makes rend it le hard truc to dur à follow suivre logomoca Je suis accro Inscrit le: 16/9/2006 Envois: 775 Karma: 731 Re: Le discours cinglant de Ricky Gervais aux Golden Glob... Re: Le discours cinglant de Ricky Gervais aux Golden Glob... 1 J'ai vraiment du mal avec les traductions en direct bento Je suis accro Inscrit le: 15/12/2013 Envois: 989 Karma: 1015 En ligne ! Re: Le discours cinglant de Ricky Gervais aux Golden Glob... Re: Le discours cinglant de Ricky Gervais aux Golden Glob... 0 J'ai pas tenu 30sec avec les doublages FR CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13288 Karma: 15006 Re: Le discours cinglant de Ricky Gervais aux Golden Glob... Re: Le discours cinglant de Ricky Gervais aux Golden Glob... 0

Merci pour la VO ! Citation :Merci pour la VO ! RyuuHikari Je m'installe Inscrit le: 23/8/2013 Envois: 409 Karma: 1208 Re: Le discours cinglant de Ricky Gervais aux Golden Glob... Re: Le discours cinglant de Ricky Gervais aux Golden Glob... 0



Ricky Gervais Makes Fun Of Everything in Golden Globes 2020 Monologue (Full)



Ricky Gervais Makes Fun Of Everything in Golden Globes 2020 Monologue (Full)

Il n'y a pas les images du discours, mais si on la synchronise avec la vidéo sur Koreus ça marche Pour ceux qui comme moi n'arrivent pas à suivre à cause du redoublage express, voici la version originale sur ytb :Ricky Gervais Makes Fun Of Everything in Golden Globes 2020 Monologue (Full)Il n'y a pas les images du discours, mais si on la synchronise avec la vidéo sur Koreus ça marche leniack2 Je m'installe Inscrit le: 19/3/2010 Envois: 244 Karma: 413 En ligne ! Re: Le discours cinglant de Ricky Gervais aux Golden Glob... Re: Le discours cinglant de Ricky Gervais aux Golden Glob... 0 bento J'arrive pas a regarder non plus, j'essaye de faire abstraction de la voie française mais ça veut pas . Quelle horreur de se voir infliger une VF quand t'es habitué aux VO J'arrive pas a regarder non plus, j'essaye de faire abstraction de la voie française mais ça veut pas. Quelle horreur de se voir infliger une VF quand t'es habitué aux VO bento Je suis accro Inscrit le: 15/12/2013 Envois: 989 Karma: 1015 En ligne ! Re: Le discours cinglant de Ricky Gervais aux Golden Glob... Re: Le discours cinglant de Ricky Gervais aux Golden Glob... 0 @leniack2 C'est là que tu vois que Canal+ est resté bloqué dans les années 90, et fait quasi exclusivement de la TV pour boomers aha