Vidéo : Le générique de Friends version The Witcher Posté par Koreus

Le youtubeur DarwinStreams a imaginé à quoi ressemblerait le générique de The Witcher en utilisants les codes du générique de Friends.



Vidéo (47s) : Friends version The Witcher





Sur le même sujet :

Vidéo : The Witcher (Trailer) Vidéo : Reich Friends Vidéo : Friends Rebooted Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 961 Karma: 1150 En ligne ! Re: Le générique de Friends version The Witcher Re: Le générique de Friends version The Witcher 3 Avec la miniature, j'ai cru que c'etait Cher qui interpretait The Witcher ! Framby Je m'installe Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 328 Karma: 1012 Re: Le générique de Friends version The Witcher Re: Le générique de Friends version The Witcher 0 Calvinator Surtout qu'il faut avouer que Henry Cavill en blond platine, il y a quand même une certaine ressemblance Surtout qu'il faut avouer que Henry Cavill en blond platine, il y a quand même une certaine ressemblance koikoi_koi Koluche Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 6601 Karma: 16562 Re: Le générique de Friends version The Witcher Re: Le générique de Friends version The Witcher 1 @Calvinator elle a pris cher Cher Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 7127 Karma: 4493 Re: Le générique de Friends version The Witcher Re: Le générique de Friends version The Witcher 0 Ca rend la série vachement plus Friendly ^^ Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.