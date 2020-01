Vidéo : La pire musique d'attente téléphonique Posté par Koreus

Avez-vous déjà entendu la pire musique d'attente téléphonique ?



Vidéo (1mn14s) : La pire musique d'attente téléphonique





Sur le même sujet :

Vidéo : Demander à Siri de lire la phrase « hahahahahaha » Vidéo : Le pire instrument de musique Vidéo : La musique de Titanic à la flute Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 643 Karma: 1814 Re: La pire musique d'attente téléphonique 6

"Ben quoi, je ne vois pas quoi c'est le problème?"

14 commentaires Auteur Conversation DevdX Je suis accro Inscrit le: 19/6/2014 Envois: 787 Karma: 1106 En ligne ! Re: La pire musique d'attente téléphonique Re: La pire musique d'attente téléphonique 4

La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic161795.html PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10353 Karma: 8912 Re: La pire musique d'attente téléphonique Re: La pire musique d'attente téléphonique 0 C'est comme pour le Koreusity : ne pas payer de droits d'auteur ? zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 643 Karma: 1814 Re: La pire musique d'attente téléphonique Re: La pire musique d'attente téléphonique 6

"Ben quoi, je ne vois pas quoi c'est le problème?" DarkSun Je suis accro Inscrit le: 26/2/2009 Envois: 1174 Karma: 134 Re: La pire musique d'attente téléphonique Re: La pire musique d'attente téléphonique 2 Je veux le nom de cette entreprise ! C'est des génies j'vous dis !!! DoubleZ Je masterise ! Inscrit le: 22/4/2006 Envois: 3673 Karma: 659 En ligne ! Re: La pire musique d'attente téléphonique Re: La pire musique d'attente téléphonique 1 "Pour la 10eme année consécutive, aucun de nos clients à voulu se désabonner de nos services !



Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous nous apportez !" kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1527 Karma: 2375 Re: La pire musique d'attente téléphonique Re: La pire musique d'attente téléphonique 0 âme sensible s'abstenir"... Super 2020 !



J'ai du lire la description pour m'épargner des souffrances. Aucun : ""... Super 2020 !J'ai du lire la description pour m'épargner des souffrances. gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1353 Karma: 1040 En ligne ! Re: La pire musique d'attente téléphonique Re: La pire musique d'attente téléphonique 1 Service client de l'année! La preuve: un taux d'attente au standard de 0,01% Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 788 Karma: 828 Re: La pire musique d'attente téléphonique Re: La pire musique d'attente téléphonique 0 : https://youtu.be/hjz5JHCAhk8?t=512 On dirait l'ascenseur de Clyde Vanilla AlTi5 Je poste trop Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 11455 Karma: 2090 Re: La pire musique d'attente téléphonique Re: La pire musique d'attente téléphonique 2 Ça a fonctionné il a raccroché xD CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13292 Karma: 15012 En ligne ! Re: La pire musique d'attente téléphonique Re: La pire musique d'attente téléphonique 0 Ça a même fait peur à mon chat. Redfrog Je viens d'arriver Inscrit le: 21/10/2004 Envois: 95 Karma: 59 Re: La pire musique d'attente téléphonique Re: La pire musique d'attente téléphonique 1 encore une blague du stagiaire ! Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 126 Karma: 285 Re: La pire musique d'attente téléphonique Re: La pire musique d'attente téléphonique 0

Leave Britney Alone Iceman3069 Je viens d'arriver Inscrit le: 20/1/2008 Envois: 29 Re: La pire musique d'attente téléphonique Re: La pire musique d'attente téléphonique 0



Vu le bordel derrière le téléphone, pas de doute qu'il s'agisse aussi d'un labo IT. ça me rappelle mes labos de VoIP à l'école d'ingénieur où l'on s'amusait à configurer ce genre de chose pour passer le tempsVu le bordel derrière le téléphone, pas de doute qu'il s'agisse aussi d'un labo IT. ender666 Je suis accro Inscrit le: 11/11/2015 Envois: 701 Karma: 578 Re: La pire musique d'attente téléphonique Re: La pire musique d'attente téléphonique 1 Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.