Vidéo : Un homme se coince les doigts sous le capot d'une voiture Posté par Skwatek

Le capot d'une voiture se referme sur la main d'un homme. Aïe aïe aïe !





Vidéo (47s) : Doigts coincés sous le capot d'une voiture





Sur le même sujet :

Vidéo : Une fléchette dans le doigt Vidéo : Se « cimenter » la tête dans un four à micro-ondes Vidéo : Un écureuil s'est coincé les noisettes dans une clôture Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 338 Karma: 1825 En ligne ! Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... 8

@LeFreund

- avoir une caméra qui filme au bon endroit et avec assez de lumière

- avoir un capot qui se referme comme par magie

- s’asseoir en gardant la main pile au bon endroit

- réussir à se dégager tout seul sans trop de douleur



mais ma parole... serait-ce un FAKE?

- beaucoup de gens filment devant chez eux, surtout aux Etat-Unis... a en croire le bon nombre de vidéos-surveillance qu'on croise ici et ailleurs

- Un mec qui fait de la mécanique a besoin de lumière, sauf s'il est nyctalope

- Sans barre pour empêcher le capot de tomber, la "magie" s'appelle "gravité"

- Pour s'asseoir sur une roue, il est effectivement plus facile de se retenir avec une main



mais ma parole... serait-ce un PARANO ? Citation :- beaucoup de gens filment devant chez eux, surtout aux Etat-Unis... a en croire le bon nombre de vidéos-surveillance qu'on croise ici et ailleurs- Un mec qui fait de la mécanique a besoin de lumière, sauf s'il est nyctalope- Sans barre pour empêcher le capot de tomber, la "magie" s'appelle "gravité"- Pour s'asseoir sur une roue, il est effectivement plus facile de se retenir avec une mainmais ma parole... serait-ce un PARANO ?

17 commentaires Auteur Conversation Wiiip Je m'installe Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 461 Karma: 784 En ligne ! Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... 3 J'ai beau être nocturne, j'ai mal ! LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2505 Karma: 6320 En ligne ! Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... 0

- avoir un capot qui se referme comme par magie

- s’asseoir en gardant la main pile au bon endroit

- réussir à se dégager tout seul sans trop de douleur



mais ma parole... serait-ce un FAKE? - avoir une caméra qui filme au bon endroit et avec assez de lumière- avoir un capot qui se referme comme par magie- s’asseoir en gardant la main pile au bon endroit- réussir à se dégager tout seul sans trop de douleurmais ma parole... serait-ce un FAKE? Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 111 Karma: 201 Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... 0 Ouaïaïe que ça doit lui paraître long !!! pakereth Je m'installe Inscrit le: 26/7/2014 Envois: 222 Karma: 166 Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... 0



de rien je suis dans un garage plein d'outil a mes pieds, je me coince les doigts, je n'arrive pas a décoincer mes doigts avec mon autre main et je met 30 secondes avoir l'idée de prendre un outil.de rien kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1528 Karma: 2376 Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... 0 Depuis le temps qu'on vous répète que les SUV sont dangereux... Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 2979 Karma: 4251 Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... 1 Aie aie aie.

Mais qu est ce que ça fait mal



ouille, ouille, ouille, j'ai mal aux couilles Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 111 Karma: 201 Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... 0 @LeFreund A part la caméra bien pointée vers la scène et le "bon éclairage", il m'est arrivé la même chose, et je peux te dire que j'aurais vraiment préféré que ce soit du fake ! Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 111 Karma: 201 Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... 0 @pakereth Je peux te dire qu'à ce moment précis, son sang est bien concentré dans ses doigts, et non dans son cerveau... gloum Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 165 Karma: 402 Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... 0 LeFreund je te rejoins, ça sent le fake plein nez, et même si un fake peut-être drôle là c'est nul je te rejoins, ça sent le fake plein nez, et même si un fake peut-être drôle là c'est nul Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 338 Karma: 1825 En ligne ! Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... 8

@LeFreund

- avoir une caméra qui filme au bon endroit et avec assez de lumière

- avoir un capot qui se referme comme par magie

- s’asseoir en gardant la main pile au bon endroit

- réussir à se dégager tout seul sans trop de douleur



mais ma parole... serait-ce un FAKE?

- beaucoup de gens filment devant chez eux, surtout aux Etat-Unis... a en croire le bon nombre de vidéos-surveillance qu'on croise ici et ailleurs

- Un mec qui fait de la mécanique a besoin de lumière, sauf s'il est nyctalope

- Sans barre pour empêcher le capot de tomber, la "magie" s'appelle "gravité"

- Pour s'asseoir sur une roue, il est effectivement plus facile de se retenir avec une main



mais ma parole... serait-ce un PARANO ? Citation :- beaucoup de gens filment devant chez eux, surtout aux Etat-Unis... a en croire le bon nombre de vidéos-surveillance qu'on croise ici et ailleurs- Un mec qui fait de la mécanique a besoin de lumière, sauf s'il est nyctalope- Sans barre pour empêcher le capot de tomber, la "magie" s'appelle "gravité"- Pour s'asseoir sur une roue, il est effectivement plus facile de se retenir avec une mainmais ma parole... serait-ce un PARANO ? Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1741 Karma: 2736 Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... 0

Ce capot se comporte comme un capodastre kikekoi Je suis accro Inscrit le: 24/1/2008 Envois: 819 Karma: 716 Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... 0 Il est à deux doigts de s'évanouir sfxzeus Je suis accro Inscrit le: 8/2/2008 Envois: 727 Karma: 471 Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... 0 LeFreund Ouais c'est vrai moi quand je fais de la mécanique je met un peu de challenge je le fait dans le noir sinon c'est pas drôle



sinon :

la caméra -> probablement juste une caméra de sécu

La main pile au bon endroit-> il se retient pour s’asseoir sur le pneus qui est relativement bas

Le capot qui se referme tout seul -> probablement le fait de se retenir a suffit à faire refermer le capotqui n'a pas l'air complètement relevé.



Pour la douleur vu comment il gigote il doit bien douiller.



mais ma parole.. ne serait-ce pas réel ??



Edit : grillé par @Mopimoi Ouais c'est vrai moi quand je fais de la mécanique je met un peu de challenge je le fait dans le noir sinon c'est pas drôlesinon :la caméra -> probablement juste une caméra de sécuLa main pile au bon endroit-> il se retient pour s’asseoir sur le pneus qui est relativement basLe capot qui se referme tout seul -> probablement le fait de se retenir a suffit à faire refermer le capotqui n'a pas l'air complètement relevé.Pour la douleur vu comment il gigote il doit bien douiller.mais ma parole.. ne serait-ce pas réel ??Edit : grillé par @ Avaruus Je masterise ! Inscrit le: 10/2/2018 Envois: 4854 Karma: 3578 Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... 0 @Bricci

Je dirais même plus, ça doigt lui paraître lon.





@Jinroh

Je connaissais pas, j'adore ! Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5360 Karma: 2085 Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... 0



Ah ah Jean Bloguin humoriste !



Et bah capo !Ah ah Jean Bloguin humoriste ! tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2204 Karma: 2484 En ligne ! Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... Re: Un homme se coince les doigts sous le capot d'un... 0 "chéri pourquoi le capot est abîmé ?

Oh non c'est rien j'ai voulu changer la roue !

....." Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.