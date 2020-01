Vidéo : Faire du popcorn avec un chalumeau et un sèche-cheveux Posté par Xouma

Une façon classe de faire du popcorn réalisé par le studio d'animation Crictor



Vidéo (16s) : Chalumeau + Sèche-cheveux = Popcorn





teddybear3k Je m'installe Inscrit le: 5/5/2011 Envois: 429 Karma: 372 Re: Faire du popcorn avec un chalumeau et un sèche-cheveux Re: Faire du popcorn avec un chalumeau et un sèche-cheveux 2 FAKE Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 753 Karma: 411 Re: Faire du popcorn avec un chalumeau et un sèche-cheveux Re: Faire du popcorn avec un chalumeau et un sèche-cheveux 0 Le dyson du popcorn Kritik Je viens d'arriver Inscrit le: 16/9/2015 Envois: 80 Karma: 162 Re: Faire du popcorn avec un chalumeau et un sèche-cheveux Re: Faire du popcorn avec un chalumeau et un sèche-cheveux 0 Ça m'en bouge une sans réveiller l'autre. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2488 Karma: 7739 Re: Faire du popcorn avec un chalumeau et un sèche-cheveux Re: Faire du popcorn avec un chalumeau et un sèche-cheveux 1 C'est malin, j'ai envie de tester maintenant. Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 113 Karma: 208 Re: Faire du popcorn avec un chalumeau et un sèche-cheveux Re: Faire du popcorn avec un chalumeau et un sèche-cheveux 4 - T'as fait quoi mardi ?

- Réunion de rentrée, 4h à parler des objectifs de l'année avec présentation et tout et tout ! Et toi ?

- Boh j'avais un grain de maïs, un sèche cheveux et un chalumeau... Pareil, 4h ! -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3010 Karma: 843 Re: Faire du popcorn avec un chalumeau et un sèche-cheveux Re: Faire du popcorn avec un chalumeau et un sèche-cheveux 0 Un seul? J'aurais vite essayé de voir combien on pouvait en jeter avant que tout s'écroule et que ça en foute partout. Nous n'avons pas les mêmes valeurs! Thruxtonpowa Je m'installe Inscrit le: 27/3/2015 Envois: 204 Karma: 289 Re: Faire du popcorn avec un chalumeau et un sèche-cheveux Re: Faire du popcorn avec un chalumeau et un sèche-cheveux 0 Après dix années de calcul, le résultat est bluffant ! Le_Spleen Je suis accro Inscrit le: 22/5/2013 Envois: 833 Karma: 1064 Re: Faire du popcorn avec un chalumeau et un sèche-cheveux Re: Faire du popcorn avec un chalumeau et un sèche-cheveux 0 *poup* dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2134 Karma: 4452 En ligne ! Re: Faire du popcorn avec un chalumeau et un sèche-cheveux Re: Faire du popcorn avec un chalumeau et un sèche-cheveux 0 Vous navigateur est trop vieux CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13300 Karma: 15051 En ligne ! Re: Faire du popcorn avec un chalumeau et un sèche-cheveux Re: Faire du popcorn avec un chalumeau et un sèche-cheveux 0





Popcorn satisfaction Je viens de vous en faire une version encore plus relaxantePopcorn satisfaction Djizeusse Je m'installe Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 392 Karma: 752 En ligne ! Re: Faire du popcorn avec un chalumeau et un sèche-cheveux Re: Faire du popcorn avec un chalumeau et un sèche-cheveux 0 faut quand même se faire chier dans la vie pour perdre du temps à faire et filmer des conneries pareilles non? DevdX Je suis accro Inscrit le: 19/6/2014 Envois: 789 Karma: 1116 En ligne ! Re: Faire du popcorn avec un chalumeau et un sèche-cheveux Re: Faire du popcorn avec un chalumeau et un sèche-cheveux 0 Une des vidéos les plus satisfaisantes que j'ai vu.