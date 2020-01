Vidéo : L'entraînement d'un pompier pour passer dans un espace réduit Posté par gazeleau

En situation d'atmosphère irrespirable, un pompier fait le test de passer entre les échelons d'une échelle, simulant un espace réduit,équipement compris.

Il s'agit d'une technique également utilisée en spéléologie. A ne pas réaliser sans son binôme au risque de rester coincé.



Vidéo (2mn27s) : Entraînement d'un pompier avec une échelle





Vidéo : Un pompier conduit la remorque d'un camion-échelle Vidéo : Des pompiers jettent des enfants dans un incendie Vidéo : Lance d'incendie vs Lance-flammes Source : Forum



C'est pas un peu encombrant une échelle pour faire de la spéléo, non ? Citation :C'est pas un peu encombrant une échelle pour faire de la spéléo, non ?

13 commentaires Auteur Conversation masaya Je suis accro Inscrit le: 28/5/2015 Envois: 745 Karma: 397 Re: L'entraînement d'un pompier pour passer dan... Re: L'entraînement d'un pompier pour passer dan... 1 Alors tout le matos ok mais je n'aurais jamais pensé que le bonhomme passait entre les barreaux TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3097 Karma: 12800 En ligne ! Re: L'entraînement d'un pompier pour passer dan... Re: L'entraînement d'un pompier pour passer dan... 1 Le tout sous la supervision de Dark Vador, en plus ! Bonjour la pression ! 0ctavie Je m'installe Inscrit le: 12/5/2016 Envois: 183 Karma: 449 Re: L'entraînement d'un pompier pour passer dan... Re: L'entraînement d'un pompier pour passer dan... 1 Jamais je ne pourrais faire de spéléologie. Brouuh tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2205 Karma: 2492 Re: L'entraînement d'un pompier pour passer dan... Re: L'entraînement d'un pompier pour passer dan... 8 il ce ferais quand même moins chier à passer par dessus ! mocsap Je suis accro Inscrit le: 11/4/2017 Envois: 714 Karma: 540 Re: L'entraînement d'un pompier pour passer dan... Re: L'entraînement d'un pompier pour passer dan... 0 Oh putain, l'horreur!



Respect pour ces pompiers et spéléologues! gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1364 Karma: 1056 Re: L'entraînement d'un pompier pour passer dan... Re: L'entraînement d'un pompier pour passer dan... 1

@TomBomb

Le tout sous la supervision de Dark Vador, en plus ! Bonjour la pression !



@TomBomb

Le tout sous la supervision de Dark Vador, en plus ! Bonjour la pression !

Non la pression c'est après. Jamais pendant le service!



Ok passer entre 2 barreaux lisses mais entre 2 barreaux de pierre tout sauf lisses ça passerait ? JCM77 Je m'installe Inscrit le: 4/4/2018 Envois: 372 Karma: 338 Re: L'entraînement d'un pompier pour passer dan... Re: L'entraînement d'un pompier pour passer dan... 0 Entraînement à devenir un chat... rollBC Je m'installe Inscrit le: 15/11/2006 Envois: 471 Karma: 403 Re: L'entraînement d'un pompier pour passer dan... Re: L'entraînement d'un pompier pour passer dan... 0 En gros, si on peut dire, ça consiste à présenter épaules et bassin dans la diagonale de l'ouverture carrée. Framby Je m'installe Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 330 Karma: 1013 Re: L'entraînement d'un pompier pour passer dan... Re: L'entraînement d'un pompier pour passer dan... 0



La vidéo est déjà passée :



How small a hole can a mouse get through? Experiments. Je sais, c'est la réincarnation d'une sourisLa vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic189238.html How small a hole can a mouse get through? Experiments. Cxfin Je viens d'arriver Inscrit le: 23/9/2013 Envois: 53 Re: L'entraînement d'un pompier pour passer dan... Re: L'entraînement d'un pompier pour passer dan... 0 Respect à ces hommes qui mettent leur vie au service de celle des autres.

Entrainement quotidien, astreinte, vie perso explosée.



Et en plus des abrutis osent les caillasser JackVance Je suis accro Inscrit le: 3/2/2008 Envois: 728 Karma: 714 En ligne ! Re: L'entraînement d'un pompier pour passer dan... Re: L'entraînement d'un pompier pour passer dan... 0

@Rhododendron

Citation : Il s'agit d'une technique également utilisée en spéléologie.



C'est pas un peu encombrant une échelle pour faire de la spéléo, non ?



Me suis connecté rien que pour le +1...



