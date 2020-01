Vidéo : La dissolution en accéléré de médicaments dans l'eau Posté par BuddyShot

Salut à tous !

Pour commencer, bonne année et meilleurs vœux !

Après avoir vu la série Netflix « How to sell drugs online (fast) », j'avais envie de refaire le générique que je trouvais super cool. Du coup, j'ai pris des médicaments et je les ai dissous dans un aquarium. Les plans sont accélérés à 1000% environ. L'image n'est pas parfaite parce qu'avec l'eau il y avait beaucoup de diffraction et le focus était vraiment compliqué à faire. Bon visionnage







Vidéo (51s) : Dissolution de médicaments dans l'eau





Vidéo : Une goutte d'eau se transforme en flocon de neige Vidéo : Décomposition d'un lézard mort (Timelapse) Vidéo : Clavier vs Acétone Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier

L'image n'est pas parfaite parce qu'avec l'eau il y avait beaucoup de diffraction et le focus était vraiment compliqué à faire.



Vous avez devant vous l'intello de la classe qui sort de l'examen en pleurant parce qu'il a raté... pour obtenir finalement un 18/20 ^^



Non plus sérieusement, les images sont très belles !

10 commentaires Auteur Conversation Anaon Je suis accro Inscrit le: 29/11/2018 Envois: 892 Karma: 808 Re: La dissolution en accéléré de médicaments dans l&apos... Re: La dissolution en accéléré de médicaments dans l&apos... 0 Mouai, pas très innovant, disons qu'on a déjà tous regardé son cacheton se dissoudre dans un verre d'eau après une gueule de bois...

Comment ça les français ne sont pas tous alcooliques comme en Bretagne ? lvishd Je poste trop Inscrit le: 28/11/2010 Envois: 12236 Karma: 4644 Re: La dissolution en accéléré de médicaments dans l&apos... Re: La dissolution en accéléré de médicaments dans l&apos... 6

L'image n'est pas parfaite parce qu'avec l'eau il y avait beaucoup de diffraction et le focus était vraiment compliqué à faire.



Vous avez devant vous l’intello de la classe qui sort de l’examen en pleurant parce qu’il a raté... pour obtenir finalement un 18/20 ^^



Non plus sérieusement, les images sont très belles ! Citation :Vous avez devant vous l’intello de la classe qui sort de l’examen en pleurant parce qu’il a raté... pour obtenir finalement un 18/20 ^^Non plus sérieusement, les images sont très belles ! Yazguen Kodak Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 10780 Karma: 8449 Re: La dissolution en accéléré de médicaments dans l&apos... Re: La dissolution en accéléré de médicaments dans l&apos... 0 La sécu n'approuve pas cette vidéo, mais ceci dit c'est joli. eigostaf Je viens d'arriver Inscrit le: 7/1/2020 Envois: 1 Re: La dissolution en accéléré de médicaments dans l&apos... Re: La dissolution en accéléré de médicaments dans l&apos... 0 J'aimerai voir la tronche des poissons après ça... x'D Rhododendron Je m'installe Inscrit le: 27/1/2016 Envois: 423 Karma: 3922 En ligne ! Re: La dissolution en accéléré de médicaments dans l&apos... Re: La dissolution en accéléré de médicaments dans l&apos... 3 C'est donc ça les médicaments génériques... Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 7133 Karma: 4497 Re: La dissolution en accéléré de médicaments dans l&apos... Re: La dissolution en accéléré de médicaments dans l&apos... 0 C'est joli, surtout les capsules. Onlymoi Je masterise ! Inscrit le: 12/9/2013 Envois: 3800 Karma: 2262 Re: La dissolution en accéléré de médicaments dans l&apos... Re: La dissolution en accéléré de médicaments dans l&apos... 0



Vous navigateur est trop vieux Incroyable… gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1363 Karma: 1054 En ligne ! Re: La dissolution en accéléré de médicaments dans l&apos... Re: La dissolution en accéléré de médicaments dans l&apos... 0 @eigostaf Apparemment c'est pas la tronche mais le ventre qu'on verra dubstyle Je suis accro Inscrit le: 21/2/2005 Envois: 686 Karma: 804 Re: La dissolution en accéléré de médicaments dans l&apos... Re: La dissolution en accéléré de médicaments dans l&apos... 1 Pour ceux, qui comme moi, n'en ont rien à carrer des séries TV, ou ne savent simplement pas à quoi ressemble le générique original...





How To Sell Drugs Online (Fast) : Official Intro / Title Card (Netflix' series) (2019) pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 5903 Karma: 1412 En ligne ! Re: La dissolution en accéléré de médicaments dans l&apos... Re: La dissolution en accéléré de médicaments dans l&apos... 0 Cool vraiment bien !