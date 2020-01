Vidéo : Une blague avec un klaxon à la sortie d'un supermarché Posté par Koreus

Un jeune homme appuie sur le klaxon d'un scooter électrique pour faire croire à une alarme à la sortie d'un supermarché.



Vidéo (1mn1s) : Klaxon ou alarme ?





Auteur Conversation Framby Je m'installe Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 330 Karma: 1013 Re: Une blague avec un klaxon à la sortie d'un super... Re: Une blague avec un klaxon à la sortie d'un super... 1 Mamie? Tu as encore essayé de planquer une bouteille de whisky dans le rouleau d'essuie-tout? PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10356 Karma: 8918 Re: Une blague avec un klaxon à la sortie d'un super... Re: Une blague avec un klaxon à la sortie d'un super... 0 Troll level 9000+ ^^ WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2487 Karma: 7732 Re: Une blague avec un klaxon à la sortie d'un super... Re: Une blague avec un klaxon à la sortie d'un super... 1 Mon adolescence me manque. Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 29507 Karma: 7649 Re: Une blague avec un klaxon à la sortie d'un super... Re: Une blague avec un klaxon à la sortie d'un super... 0 SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 251 Karma: 372 Re: Une blague avec un klaxon à la sortie d'un super... Re: Une blague avec un klaxon à la sortie d'un super... 0 la pauvre mamie et même l'employée se fait avoir ^^ pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 5904 Karma: 1412 Re: Une blague avec un klaxon à la sortie d'un super... Re: Une blague avec un klaxon à la sortie d'un super... 0 La pauvre TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3097 Karma: 12800 Re: Une blague avec un klaxon à la sortie d'un super... Re: Une blague avec un klaxon à la sortie d'un super... 0 Ça sera moins rigolo quand mamie se fera tabasser en garde à vue ! CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13299 Karma: 15047 Re: Une blague avec un klaxon à la sortie d'un super... Re: Une blague avec un klaxon à la sortie d'un super... 0 J'aurais bien aimé voir la suite pour voir la réaction de la dame et l'employée