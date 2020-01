Vidéo : Il filme pendant 27 jours la décomposition d'un morceau de viande hachée Posté par Yazguen

Un youtubeur a filmé pendant 27 jours la décomposition de viande hachée.



Vidéo (5mn15s) : Décomposition de viande hachée en time-lapse





Après 21 jours on voit bien qu'on ne peut plus rien en tirer....

Bon peut être 2 ou 3 merguez mais c'est tout

Bon peut être 2 ou 3 merguez mais c'est tout

Vidéo parfaite pour midi... Et bien sûr bon appétit

Sympa la vie d'un youtubeur ! J'ai vomi...

Moi, il ne me faut pas plusieurs jours pour décomposer de la viande hachée ! Elles sont nulles ces mouches !

Question un peu bête : On voit une mouche voler. On suppose donc que c'est des larves de mouches ? Si oui, comme se passerait l'experience dans un environnement hermétique ?

Après 21 jours on voit bien qu'on ne peut plus rien en tirer....

Bon peut être 2 ou 3 merguez mais c'est tout

mon vomi à vomi du vomi qui a vomi...

It's Alive! Frankenstein 1931)

ah mon dieu 1/2h avant le déjeuner c'est génial

on finit comme ça ? sérieux !?

erf...

Et encore là c'est que de la viande hachée. Dans les fermes où ils étudient la décomposition des porcs pour faire avancer la médecine légale, c'est encore plus hardcore

Je donne 100 € à celui (ou celle) qui le mange après 20 jours (remarquez qu'il y a toujours autant de protéines).

@LeFreund HORRIBLE

ajoutes au moins 4 zéros et , euh , en fait non laisses tomber ...

@LeFreund Cru ou cuit?

@koikoi_koi cru évidemment! Sinon on a pas la saveur

Oui… bon… ça aurait été bien plus interessant de voir l'évolution dans un espace clos, avec une protection type moustiquaire pour laisse à l'air libre sans les bestioles.

Car là… oui, forcément, les mouches… donc vers…



@NanaGruz

Tu oublies les fermes du FBI, là bas, ce ne sont pas des carcasses de porcs mais des cadavres humains.

Ça a du bon , il y a du riz qui apparaît par la suite.

Succulent.



Techniquement c'est ce qu'il se passe dans un cercueil. C'pour ça que je préfère être incinéré

Même problème dans les cimetières :

https://www.consoglobe.com/corps-ne-se-decomposent-plus-cimetieres-cg 20 jours pour décomposer de la viande hachée ? Bonjour les conservateurs !

@Geo-graphic oui mais comme LeFreund la dit, tu perds toute ta saveur

@themightycarrot

Question un peu bête : On voit une mouche voler. On suppose donc que c'est des larves de mouches ? Si oui, comme se passerait l'experience dans un environnement hermétique ?



Même si l’environnent hermétique était très propre, voire totalement aseptisé, le morceau de viande contient déjà en son sein de la vie microscopique.

Même si l'environnent hermétique était très propre, voire totalement aseptisé, le morceau de viande contient déjà en son sein de la vie microscopique.

Il finirait par se décompose (mais peut-être davantage sous la forme de moisissures)

J'espère que le jour où le cannibalisme sera autorisé (soleil vert tout ça), les crématoriums proposeront d'autres cuissons que le "calciné" actuel, là on aura de la saveur !

edit: Blague déjà faite ^^'

@NanaGruz Merci j'ai fait ma petite recherche et j'en conclu vouloir être incinéré :^)