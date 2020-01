Vidéo : Un panneau publicitaire Dracula à découvrir la nuit (Angleterre) Posté par Koreus

En Angleterre, un ingénieux panneau publicitaire de BBC One pour la série Dracula à découvrir la nuit.



Vidéo (11s) : Un panneau publicitaire Dracula





Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 226 Karma: 135 Re: Un panneau publicitaire Dracula à découvrir la nuit (... Re: Un panneau publicitaire Dracula à découvrir la nuit (... 0



donc ya 3 lumières qui tourne pour rien. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2523 Karma: 6322 En ligne ! Re: Un panneau publicitaire Dracula à découvrir la nuit (... Re: Un panneau publicitaire Dracula à découvrir la nuit (... 0 J'adore le petit boitier en bas "In case of Vampire, break glass". Presque mieux que le panneau en soit Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5370 Karma: 2088 Re: Un panneau publicitaire Dracula à découvrir la nuit (... Re: Un panneau publicitaire Dracula à découvrir la nuit (... 0 Une jolie indication pour Buffy . Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1742 Karma: 2742 Re: Un panneau publicitaire Dracula à découvrir la nuit (... Re: Un panneau publicitaire Dracula à découvrir la nuit (... 3 C'est des gens pieux chez BBC corto81 Je suis accro Inscrit le: 21/6/2014 Envois: 754 Karma: 1857 Re: Un panneau publicitaire Dracula à découvrir la nuit (... Re: Un panneau publicitaire Dracula à découvrir la nuit (... 0 La BBC... un chaîne qui a une dent contre ses concurrents !!



Mais bon sang... mais c'est bien sûr !! Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2215 Karma: 6757 En ligne ! Re: Un panneau publicitaire Dracula à découvrir la nuit (... Re: Un panneau publicitaire Dracula à découvrir la nuit (... 0 J'ai maté le truc, sacrée revisite du Comte Dracula !!



Assez mitigé après un début pourtant bien enthousiasmant... WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2491 Karma: 7767 Re: Un panneau publicitaire Dracula à découvrir la nuit (... Re: Un panneau publicitaire Dracula à découvrir la nuit (... 0 La série est pas sur Netflix ? Cephalon_Meri Je suis accro Inscrit le: 1/11/2014 Envois: 1322 Karma: 1686 En ligne ! Re: Un panneau publicitaire Dracula à découvrir la nuit (... Re: Un panneau publicitaire Dracula à découvrir la nuit (... 0 @WeWereOnABreak

