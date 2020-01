Vidéo : Des avocats jettent leur robe devant la ministre Nicole Belloubet (Caen) Posté par koikoi_koi

En pleine période de contestation de la réforme des retraites, des avocats jettent leur robe devant la ministre de la Justice Nicole Belloubet, présente au palais de justice de Caen pour présenter la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance.



Vidéo (1mn8s) : Des avocats jettent leur robe devant leur ministre (Caen)





Auteur Conversation Alex333 Help Desk Inscrit le: 7/7/2008 Envois: 25390 Karma: 12545 Re: Des avocats jettent leur robe devant la ministre Nico... Re: Des avocats jettent leur robe devant la ministre Nico... 1 T'imagines le bordel après pour retrouver TA robe schnapss Je masterise ! Inscrit le: 1/7/2005 Envois: 3812 Karma: 1101 En ligne ! Re: Des avocats jettent leur robe devant la ministre Nico... Re: Des avocats jettent leur robe devant la ministre Nico... 2 Elle présente ces vœux et eux "rendent leur tablier".

gouvernement de merde ... comme d'habitude aucune réaction face à l'indignation populaire ...

gouvernement de merde ... comme d'habitude aucune réaction face à l'indignation populaire ... te-deum Garçon un Pastis Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 51 Karma: 168 Re: Des avocats jettent leur robe devant la ministre Nico... Re: Des avocats jettent leur robe devant la ministre Nico... 1

Les gars font un acte fort et elle commence tout simplement par présenter ses voeux pour ensuite dérouler son discours sans fond(ement).

Et son regard en début de discours... Genre... Mais ils sont vivants et ils bougent ... Je peux commencer ma récitation ??



De mieux en mieux ou de pire en pire... Je ne sais pas/plus. Le niveau de JE.MEN.BA.LES.C... est impressionnant !Les gars font un acte fort et elle commence tout simplement par présenter ses voeux pour ensuite dérouler son discours sans fond(ement).Et son regard en début de discours... Genre... Mais ils sont vivants et ils bougent... Je peux commencer ma récitation ??De mieux en mieux ou de pire en pire... Je ne sais pas/plus. stiflou Je m'installe Inscrit le: 6/10/2014 Envois: 104 Karma: 137 Re: Des avocats jettent leur robe devant la ministre Nico... Re: Des avocats jettent leur robe devant la ministre Nico... 0 Une zombie, comme les autres.

Je la cite s'adressant aux avocats « Il n’y a pas de régime universel si tout le monde n’y rentre pas ». Va dire ça à Castaner et aux policiers il y a un mois … Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 568 Karma: 673 Re: Des avocats jettent leur robe devant la ministre Nico... Re: Des avocats jettent leur robe devant la ministre Nico... 0 Ils leur restaient plus qu'à demander à un de leur client de balancer l'essence et craquer une allumette ! corto81 Je suis accro Inscrit le: 21/6/2014 Envois: 756 Karma: 1857 Re: Des avocats jettent leur robe devant la ministre Nico... Re: Des avocats jettent leur robe devant la ministre Nico... 0 Ah, c'est ça que ça veut dire "se dérober" ?? Yazguen Kodak Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 10793 Karma: 8473 En ligne ! Re: Des avocats jettent leur robe devant la ministre Nico... Re: Des avocats jettent leur robe devant la ministre Nico... 0

Franchement les avocats pouvaient les mettre dans un chariot!!!!

Pas sympa pour la damme derrière son pupitre qui vient récupérer les robes salesFranchement les avocats pouvaient les mettre dans un chariot!!!!