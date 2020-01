Vidéo : Des Russes fêtent la nouvelle année sans feu d'artifice Posté par Skwatek

Des Russes célèbre la nouvelle année sans feu d'artifice durant la nuit de la Saint-Sylvestre





Vidéo (52s) : Fêter la nouvelle année sans feu d'artifice





Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2528 Karma: 6350 En ligne ! Re: Des Russes fêtent la nouvelle année sans feu d'a... Re: Des Russes fêtent la nouvelle année sans feu d'a... 7 Ah là au moins c'est Greta qui doit être contente!



Par contre je suis déçu, je m'attendais au moins à quelques coups de Kalachnikov, on est en Russie!



Et heureusement que l'autre miss n'est pas là, elle y aurait perdu ses doigts! Gustavitch Je m'installe Inscrit le: 17/1/2014 Envois: 321 Karma: 626 Re: Des Russes fêtent la nouvelle année sans feu d'a... Re: Des Russes fêtent la nouvelle année sans feu d'a... 2 La description disait "sans feu d'artifice", il y avait toutefois un magnifique artifice CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13313 Karma: 15090 Re: Des Russes fêtent la nouvelle année sans feu d'a... Re: Des Russes fêtent la nouvelle année sans feu d'a... 1 C'est une bonne technique pour réduire les risques pour ceux qui n'ont pas la lumière à tous les étages. Koreame Je suis accro Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 1664 Karma: 1607 Re: Des Russes fêtent la nouvelle année sans feu d'a... Re: Des Russes fêtent la nouvelle année sans feu d'a... 4 ç a se voit qu'ils sont de mèche. On en prend plein les yeux...Piiiiiiiiwwww !!! a se voit qu'ils sont de mèche. On en prend plein les yeux...Piiiiiiiiwwww !!! lateek Je m'installe Inscrit le: 27/6/2012 Envois: 113 Karma: 244 Re: Des Russes fêtent la nouvelle année sans feu d'a... Re: Des Russes fêtent la nouvelle année sans feu d'a... 4 Avec son expérience acquise, la fille de l'autre video lui aurait dit de lâcher la planche Thruxtonpowa Je m'installe Inscrit le: 27/3/2015 Envois: 207 Karma: 291 Re: Des Russes fêtent la nouvelle année sans feu d'a... Re: Des Russes fêtent la nouvelle année sans feu d'a... 0 с новым годом à tous MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 878 Karma: 1068 Re: Des Russes fêtent la nouvelle année sans feu d'a... Re: Des Russes fêtent la nouvelle année sans feu d'a... 0

Geo-graphic Koreus Addict Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21054 Karma: 16735 En ligne ! Re: Des Russes fêtent la nouvelle année sans feu d'a... Re: Des Russes fêtent la nouvelle année sans feu d'a... 0 Ah, la dernière a foiré poiuytreza525 Je suis accro Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 1880 Karma: 367 Re: Des Russes fêtent la nouvelle année sans feu d'a... Re: Des Russes fêtent la nouvelle année sans feu d'a... 0 Sympa pour emmerder les voisins avec un petit budget.