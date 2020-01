Vidéo : Un hélicoptère percute des voitures au moment de l’atterrissage (Indonésie) Posté par Skwatek

Devenu hors de contrôle à cause d’importantes rafales de vent, un hélicoptère percute des voitures au cours d'un atterrissage à Tahuna, en Indonésie.







Vidéo (49s) : Un hélicoptère percute des voitures à l’atterrissage





Sur le même sujet :

Vidéo : Un hélicoptère se pose trop près d'un autre hélicoptère Vidéo : Atterrissage raté d'un hélicoptère Vidéo : Crash d'un hélicoptère au décollage Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4607 Karma: 4446 Re: Un hélicoptère percute des voitures au moment de l’at... Re: Un hélicoptère percute des voitures au moment de l’at... 0 Il est où le motard ? koikoi_koi Koluche Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 6659 Karma: 16698 Re: Un hélicoptère percute des voitures au moment de l’at... Re: Un hélicoptère percute des voitures au moment de l’at... 0 Réfléchissez bien la prochaine fois que vous voulez vous garer sur une place handicapée LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2533 Karma: 6351 En ligne ! Re: Un hélicoptère percute des voitures au moment de l’at... Re: Un hélicoptère percute des voitures au moment de l’at... 0 Sans faire de victime, sans faire de victime... et la pauvre voiture qui s'est fait accrocher et qui n'a rien demandé? On pense un peu a elle? Ou on a plus le droit d'aimer les voitures mathieu84420 Je viens d'arriver Inscrit le: 24/8/2016 Envois: 49 Karma: 81 Re: Un hélicoptère percute des voitures au moment de l’at... Re: Un hélicoptère percute des voitures au moment de l’at... 2 vas expliquer à ton assureur après ! koikoi_koi Koluche Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 6659 Karma: 16698 Re: Un hélicoptère percute des voitures au moment de l’at... Re: Un hélicoptère percute des voitures au moment de l’at... 4 mathieu84420

Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 793 Karma: 1457 Re: Un hélicoptère percute des voitures au moment de l’at... Re: Un hélicoptère percute des voitures au moment de l’at... 1 Je comprends pas les gens, ça fait longtemps que je serais parti en courant pour pas me faire déchiqueter par les pales de l'helicoptère. ChuckChan Je m'installe Inscrit le: 25/5/2009 Envois: 213 Karma: 233 Re: Un hélicoptère percute des voitures au moment de l’at... Re: Un hélicoptère percute des voitures au moment de l’at... 1 @LeFreund Et le toit du garage derrière qui se fait arracher, hein ? On en parle ?! ^^ Tchairo J'aime glander ici Inscrit le: 1/2/2010 Envois: 5174 Karma: 2689 Re: Un hélicoptère percute des voitures au moment de l’at... Re: Un hélicoptère percute des voitures au moment de l’at... 1 ouais Je m'installe Inscrit le: 26/4/2013 Envois: 246 Karma: 154 Re: Un hélicoptère percute des voitures au moment de l’at... Re: Un hélicoptère percute des voitures au moment de l’at... 0 Désolé, la télécommande de mon drone était sur la même fréquence que l'hélico Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 2943 Karma: 3019 Re: Un hélicoptère percute des voitures au moment de l’at... Re: Un hélicoptère percute des voitures au moment de l’at... 1 C'est toujours pareil :



Une vidéo d'un chat qui se vautre dans la neige : 4K 60fps Son Dolby Surround 3D

Une vidéo d'un hélicoptère qui percute des voitures : 144p 24fps Sans Son chbenz Je masterise ! Inscrit le: 30/7/2014 Envois: 3735 Karma: 3941 Re: Un hélicoptère percute des voitures au moment de l’at... Re: Un hélicoptère percute des voitures au moment de l’at... 1



Gilbert Montagné a décidé de passer son brevet de pilote ? poiuytreza525 Je suis accro Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 1881 Karma: 367 Re: Un hélicoptère percute des voitures au moment de l’at... Re: Un hélicoptère percute des voitures au moment de l’at... 1 Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.