Vidéo : Une technique pour installer un piston dans un cylindre

Comment installer délicatement un piston dans l'un des cylindres d'un moteur.







Vidéo (12s) : Montage d'un piston dans un cylindre





Auteur Conversation Jaurel Je viens d'arriver Inscrit le: 19/12/2019 Envois: 7 Re: Une technique pour installer un piston dans un cylindre 0 Voilà ce qui explique le défaut des Renault billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 935 Karma: 1073 En ligne ! Re: Une technique pour installer un piston dans un cylindre 0 Il s'agit bien évidemment d'une vidéo à but humoristique



Quel humour fracassant Kokoon Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 162 Karma: 93 En ligne ! Re: Une technique pour installer un piston dans un cylindre 0 n'y connaissant rien en moteur, ca pourrait me paraitre normal WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2494 Karma: 7778 Re: Une technique pour installer un piston dans un cylindre 2 Ah l'humour garagiste, toujours aussi corrosif. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2140 Karma: 4456 En ligne ! Re: Une technique pour installer un piston dans un cylindre 0 ca m'a fait penser à une blague également pleine de finesse :



- papa , comment on fait les bébés ?

- bah , le papa , il met une graine ds le ventre de maman !

- ah c'est tout ?

koikoi_koi Koluche Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 6662 Karma: 16728 Re: Une technique pour installer un piston dans un cylindre 0

@Kokoon

n'y connaissant rien en moteur, ca pourrait me paraitre normal

Wasab_II Je m'installe Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 388 Karma: 857 Re: Une technique pour installer un piston dans un cylindre 0

@Kokoon

n'y connaissant rien en moteur, ca pourrait me paraitre normal



Normalement pour insérer un piston dans un cylindre, il faut utiliser un outil qui va appuyer contre l'anneau et le rétracter dans le piston.

De ce fait il devient facile de placer l'outil dans le cylindre et de pousser le piston dedans.



Cet outil:

ouzvig J'aime glander ici Inscrit le: 1/5/2007 Envois: 6409 Karma: 2556 Re: Une technique pour installer un piston dans un cylindre 0

Ha si, à faire des vues Ok ça sert à rien. odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1291 Karma: 998 Re: Une technique pour installer un piston dans un cylindre 0 il est complètement à la masse ce gars. et puis j'aime pas ce genre d'humour percutant: ça rend marteau. Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 132 Karma: 289 En ligne ! Re: Une technique pour installer un piston dans un cylindre 0 Wasab_II Tu as oublié le lubrifiant c'est important.



