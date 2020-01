Vidéo : Une route joue de la musique quand on roule dessus (Hongrie) Posté par Tchairo

En Hongrie, une route joue de la musique quand une voiture roule dessus.



Vidéo (1mn5s) : Route musicale en Hongrie





Sur le même sujet :

Vidéo : Route Musicale Vidéo : Route musicale au mont Fuji Vidéo : « Vive le vent » avec des clés plates Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Pam_en_Personne Je viens d'arriver Inscrit le: 23/1/2015 Envois: 88 Karma: 148 Re: Une route joue de la musique quand on roule dessus (H... 8 Ce petit intermède musical vous est offert par le lobby des vendeurs de pneus

13 commentaires Auteur Conversation Etniqs Je m'installe Inscrit le: 12/9/2018 Envois: 157 Karma: 307 Re: Une route joue de la musique quand on roule dessus (H... Re: Une route joue de la musique quand on roule dessus (H... 2 mais c'est quoi ce tracteur dans lequel il roule ?



on l'entend bien le diesel ! Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 29532 Karma: 7684 En ligne ! Re: Une route joue de la musique quand on roule dessus (H... Re: Une route joue de la musique quand on roule dessus (H... 0 Un bon moyen de maintenir éveillé les routiers fatigués dans les lignes droites ! ♫♪ Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 366 Karma: 516 Re: Une route joue de la musique quand on roule dessus (H... Re: Une route joue de la musique quand on roule dessus (H... 0 C'est pas vraiment mélodieux, m'enfin pourquoi pas hein ! Pam_en_Personne Je viens d'arriver Inscrit le: 23/1/2015 Envois: 88 Karma: 148 Re: Une route joue de la musique quand on roule dessus (H... Re: Une route joue de la musique quand on roule dessus (H... 8 Ce petit intermède musical vous est offert par le lobby des vendeurs de pneus Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 126 Karma: 256 Re: Une route joue de la musique quand on roule dessus (H... Re: Une route joue de la musique quand on roule dessus (H... 0 Super, on va pouvoir se planter en musique !!! En avant la marche funèbre sur l'A1 ! Variel Je poste trop Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 10066 Karma: 3484 Re: Une route joue de la musique quand on roule dessus (H... Re: Une route joue de la musique quand on roule dessus (H... 1 Et elle a un nom, cette mélodie inconnue ? dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2143 Karma: 4461 Re: Une route joue de la musique quand on roule dessus (H... Re: Une route joue de la musique quand on roule dessus (H... 0 la route 66 en version hongroise ... Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1570 Karma: 943 Re: Une route joue de la musique quand on roule dessus (H... Re: Une route joue de la musique quand on roule dessus (H... 0 Ça use un peu plus le pneus aussi ou je me trompe ? Ekozz Je m'installe Inscrit le: 3/2/2014 Envois: 143 Karma: 606 En ligne ! Re: Une route joue de la musique quand on roule dessus (H... Re: Une route joue de la musique quand on roule dessus (H... 1 Beaucoup mieux accordée que celle en Californie:



Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 362 Karma: 556 Re: Une route joue de la musique quand on roule dessus (H... Re: Une route joue de la musique quand on roule dessus (H... 0

@Variel

Et elle a un nom, cette mélodie inconnue ?



C'est "Concerto pour autoroute Hongroise" de Wolfgang Amadeus Music

Une musique qui rappelle "Toccata en voiture et ré mineur" de Jean-Sébastien Braque

A ne pas confondre évidement avec "Symphonie n°110 par temps de pluie " de Ludwig van Blablacar Citation :C'est "Concerto pour autoroute Hongroise" de Wolfgang Amadeus MusicUne musique qui rappelle "Toccata en voiture et ré mineur" de Jean-Sébastien BraqueA ne pas confondre évidement avec "Symphonie n°110 par temps de pluie " de Ludwig van Blablacar Glandos Je viens d'arriver Inscrit le: 17/8/2007 Envois: 38 Re: Une route joue de la musique quand on roule dessus (H... Re: Une route joue de la musique quand on roule dessus (H... 0 Et maintenant, avec l'autopilot. Roulpops Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 434 Karma: 179 Re: Une route joue de la musique quand on roule dessus (H... Re: Une route joue de la musique quand on roule dessus (H... 1

@Wiliwilliam

Un bon moyen de maintenir éveillé les routiers fatigués dans les lignes droites ! ♫♪

Ou de les bercer pour être sûr qu'ils se réveillent pas...faudrait qu'ils mettent du Slayer ! Citation :Ou de les bercer pour être sûr qu'ils se réveillent pas...faudrait qu'ils mettent du Slayer ! Variel Je poste trop Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 10066 Karma: 3484 Re: Une route joue de la musique quand on roule dessus (H... Re: Une route joue de la musique quand on roule dessus (H... 0 Taxidermiste Ah oui, dit comme ça, on reconnait mieux.

Sans aucun doute qu'en roulant plus vite ça serait plus enlevé, car là, ça reste un peu mou. Ah oui, dit comme ça, on reconnait mieux.Sans aucun doute qu'en roulant plus vite ça serait plus enlevé, car là, ça reste un peu mou. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.