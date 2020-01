Vidéo : Comment avoir une place assise dans le RER pendant les grèves Posté par Koreus

Un homme a une technique pour avoir une place assise dans le RER pendant les grèves.







Vidéo (13s) : Avoir une place dans le RER pendant les grèves





Vidéo : Châtelet un jour de grève Vidéo : Une femme agresse un homme en djellaba dans le RER Vidéo : Une femme bloque la porte du RER Source : Forum

12 commentaires Auteur Conversation Skwatek La loi c'est moi Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 40402 Karma: 15037 En ligne ! Re: Comment avoir une place assise dans le RER pendant le... Re: Comment avoir une place assise dans le RER pendant le... 9 La vignette fait peur. stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 886 Karma: 775 Re: Comment avoir une place assise dans le RER pendant le... Re: Comment avoir une place assise dans le RER pendant le... 2 Tous les moyens sont bons pour passer devant tout le monde ! Ingéniosité 10 / Savoir vivre 0 PtitKuro Je m'installe Inscrit le: 31/12/2010 Envois: 495 Karma: 335 Re: Comment avoir une place assise dans le RER pendant le... Re: Comment avoir une place assise dans le RER pendant le... 1 Ah beh, on va le ré-envoyé en facebook gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1392 Karma: 1084 Re: Comment avoir une place assise dans le RER pendant le... Re: Comment avoir une place assise dans le RER pendant le... 2

On voit quelle idée te serait venue en tête pour te garantir que personne ne te prenne ta place! Citation :On voit quelle idée te serait venue en tête pour te garantir que personne ne te prenne ta place! TasteDaLoko Je viens d'arriver Inscrit le: 11/8/2015 Envois: 63 Karma: 109 Re: Comment avoir une place assise dans le RER pendant le... Re: Comment avoir une place assise dans le RER pendant le... 2 Un génie !



"On va l'envoyer a Facebouk ! " gabberteam Je m'installe Inscrit le: 8/1/2010 Envois: 233 Karma: 114 Re: Comment avoir une place assise dans le RER pendant le... Re: Comment avoir une place assise dans le RER pendant le... 0 Cette technique est grossophobe ! Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 127 Karma: 256 Re: Comment avoir une place assise dans le RER pendant le... Re: Comment avoir une place assise dans le RER pendant le... 1 La fameuse technique du fax ! greenysnaky Je suis accro Inscrit le: 21/2/2013 Envois: 1686 Karma: 1190 En ligne ! Re: Comment avoir une place assise dans le RER pendant le... Re: Comment avoir une place assise dans le RER pendant le... 0 stero Citation : Tous les moyens sont bons pour passer devant tout le monde ! Ingéniosité 10 / Savoir vivre 0



C'est pas comme s'il y avait une file d'attente et un ordre défini pour rentrer dans le train... Il permet même de désencombrer un peu les portes d'entrée en fait. Citation :C'est pas comme s'il y avait une file d'attente et un ordre défini pour rentrer dans le train... Il permet même de désencombrer un peu les portes d'entrée en fait. Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2383 Karma: 3890 Re: Comment avoir une place assise dans le RER pendant le... Re: Comment avoir une place assise dans le RER pendant le... 0

Je craignais le pire quant à la fameuse "technique". Citation :Je craignais le pire quant à la fameuse "technique". faconnable Je m'installe Inscrit le: 24/6/2017 Envois: 107 Karma: 201 Re: Comment avoir une place assise dans le RER pendant le... Re: Comment avoir une place assise dans le RER pendant le... 1 On va l'envoyer en Facebook !!! Arnooz Je m'installe Inscrit le: 30/11/2018 Envois: 119 Karma: 123 Re: Comment avoir une place assise dans le RER pendant le... Re: Comment avoir une place assise dans le RER pendant le... 1 @TasteDaLoko "on va l'envoyer à FASSEBOUC !" flop25 Je m'installe Inscrit le: 2/9/2015 Envois: 412 Karma: 314 Re: Comment avoir une place assise dans le RER pendant le... Re: Comment avoir une place assise dans le RER pendant le... 0 Ça passe comme une lettre à la poste Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.