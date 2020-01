Vidéo : Le croche-pied sournois d'un policier pendant la manifestation de Toulouse Posté par Koreus

Le croche-pied sournois d'un policier sur une femme pendant la manifestation de Toulouse contre la réforme des retraites.



Vidéo (9s) : Croche-pied sournois d'un policier (Toulouse)





31 commentaires Auteur Conversation ZzZzZ Je m'installe Inscrit le: 21/4/2019 Envois: 205 Karma: 214 Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 3 Rassurer vous madame, c'est français, c'est la police Française... Mytrax Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 135 Karma: 119 Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 6 Puis après ils s'étonnent que la police soit victime de quolibet ... (Pour restez poli)



J'en ai plus rien à faire que la police soit un des métiers avec le plus suicide. koikoi_koi Koluche Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 6668 Karma: 16759 En ligne ! Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 2 Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2385 Karma: 3916 En ligne ! Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 28 DevdX Je suis accro Inscrit le: 19/6/2014 Envois: 795 Karma: 1133 Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 15 Désolé mais je ne peux plus avoir la moindre pitié pour la police. C'est un mouvement extrêmement important pour tous les travailleurs de France et ils ont visiblement choisi leur camp. Ça commence à sentir très mauvais cette histoire. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2144 Karma: 4475 Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 9 "Les gardiens de la paix, au lieu de la garder, ils feraient mieux de nous la foutre !"

Coluche madriz Je viens d'arriver Inscrit le: 8/11/2011 Envois: 91 Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 0 Encore une fois à cause de quelques brebis galeuses toute leur réputation en pâtit vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1084 Karma: 1030 Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 2 aile de poulet ? KingRarium Je viens d'arriver Inscrit le: 3/2/2016 Envois: 78 Karma: 554 Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 8 @Karalol

Elle aurait provoqué la police de Toulouse en disant "Pain au chocolat"

c'est amplement mérité gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 134 Karma: 106 Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 5

@madriz

Encore une fois à cause de quelques brebis galeuses toute leur réputation en pâtit



Non faut arrêter de dire ça, c'est tous les jours que l'on voit un exemple de brutalité policière. C'est plus des brebis galeuses, c'est devenu la norme.

On recrute des gros bras sans cervelle qui tape pour pas cher sur la population, c'est tout.



La france est devenu un état répressif, la faute certainement à une population âgée qui ne supporte plus rien et encourage les force de l'ordre à taper au moindre problème. Citation :Non faut arrêter de dire ça, c'est tous les jours que l'on voit un exemple de brutalité policière. C'est plus des brebis galeuses, c'est devenu la norme.On recrute des gros bras sans cervelle qui tape pour pas cher sur la population, c'est tout.La france est devenu un état répressif, la faute certainement à une population âgée qui ne supporte plus rien et encourage les force de l'ordre à taper au moindre problème. spam-h Je m'installe Inscrit le: 17/10/2008 Envois: 152 Karma: 64 Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 0 Belle coordination des 2 fautifs. Ils l'ont travaillé non?! Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3010 Karma: 4317 Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 1 En même temps, un croche pieds c est souvent sournois.. mocsap Je suis accro Inscrit le: 11/4/2017 Envois: 720 Karma: 546 Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 2 Elle n'était pas loin de perdre un œil sur le poteau! boulouch Je m'installe Inscrit le: 18/6/2014 Envois: 107 Karma: 126 Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 0 @mocsap Ouais mais là on n'a pas le contexte: elle l'avait peut être bien cherché... Wiiip Je m'installe Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 465 Karma: 796 En ligne ! Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 3 Autant je comprend le "malaise de policiers" qui n'aiment pas la façon dont ils sont vus, et déplorent de servir pour cible ...



Mais, sachant (car TOUT le monde le sait) que certains flics sont de vraies pourritures,



Tant que l'on entendra pas d'histoire d'un policier passé à tabac par ses propres collègues par la ras le bol que ces comportements peuvent faire sur leur image à tous, je ne plaindrais pas l'ENSEMBLE des policiers de la mauvaise image, car elle est méritée.

Je serais dans la police à ce jour, il y aurait longtemps que j'aurais démissionné. Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 3696 Karma: 3731 Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 1 corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1086 Karma: 2442 Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 1

@Mytrax

J'en ai plus rien à faire que la police soit un des métiers avec le plus suicide.

Ceux qui se suicident, ce sont ceux qui ne supportent plus les ordres qu'ils reçoivent. Ce sont les bons flics.

Les mauvais flics, ceux qui tabassent par plaisir comme Benalla, ils vivent heureux.





Voilà un flic sympa :



J'ai INTERVIEWÉ un CRS LANCEUR D'ALERTE ! Citation :Ceux qui se suicident, ce sont ceux qui ne supportent plus les ordres qu'ils reçoivent. Ce sont les bons flics.Les mauvais flics, ceux qui tabassent par plaisir comme Benalla, ils vivent heureux.Voilà un flic sympa :J'ai INTERVIEWÉ un CRS LANCEUR D'ALERTE ! anooni_mus Je m'installe Inscrit le: 23/10/2014 Envois: 153 Karma: 212 Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 1 Je défends les bleus d'habitude mais bon la faut pas venir pleurer quand vous prenez des pierres les gars. C'est triste de voir des mentalités dans ce genre. MrJhack Je m'installe Inscrit le: 25/6/2010 Envois: 103 Karma: 126 Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 0

@DevdX

Désolé mais je ne peux plus avoir la moindre pitié pour la police. C'est un mouvement extrêmement important pour tous les travailleurs de France et ils ont visiblement choisi leur camp. Ça commence à sentir très mauvais cette histoire.

Citation : Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 365 Karma: 554 En ligne ! Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 0 Aller, il va encore y avoir 147 commentaires sur cette vidéo, avec son lot haineux, méprisant etc etc.. ça me gonfle déjà.



Moi, beh j'aimerai bien qu'on puisse voir des images des 80, 85% qui font juste bien leur boulot.

Vous savez, ces images que personne ne voit jamais et qui sont largement plus le quotidien que ce croche-patte de bâtard.



On ne voit jamais que les mauvais gestes des grosses raclures du fion.

Et malheureusement, c'est ce que les gens retiennent.



Car oui, c'est vendeur de voir tout le temps les mauvais gestes comme s'ils étaient habituels.

Car oui, c'est toujours plus simple de généraliser.

Car oui, à force, c'est l'ensemble des forces de l'ordre qui sont tous des putains de fils de pute d'enculés (pardon Modo pour les vilains mots)



Le problème, c'est que ça remet constamment une putain de bûche dans le feu, et que, mine de rien, ça attise effectivement de plus en plus la haine des gens envers l'ensemble des forces de l'ordre (regardez déjà les premiers commentaires sérieux..), et je ne parle pas ici que spécifiquement de la police.



Je reviens sur le commentaire du VDD sur les suicides qui m'horripile.



Mon gars, je pense que ceux qui se suicident, ce sont justement ceux qui font bien leur boulot, voient leur profession tomber en lambeaux jour après jour, ceux qui se prennent des coups et qui se font rabaisser jour après jours par une population qui leur chie dessus, sans compter la pléiade de "complications" que la profession implique (stress, dangerosité..)



Eux qui pourtant justement sont la pour la population, pour les gens, pour les droits communs et divers de tous.

Ceux qui sont la quand la population à réellement besoin d'eux, pour divers services, aides, secours. Qui est à la base l'essence même de cette profession.



Alors oui, la on voit un connard à l'oeuvre (encore un..)

Mais, s'il vous plait, ne généralisez pas vos pensées.



PS : A tous mes VDD qui fustigent et généralisent, ne composez pas le 17 en cas de problème d'agression, de vol, d'accident, de violences, d'un proche disparu.. Ce serait un peu mentir à vous même que de demander de l'aide à quelque chose que vous ne pouvez pas piffrer.



PS2 : Et je peux pas cacher que ça me saoule un peu de voir autant de votes positifs en top commentaires pour un post justement généralisant. Voila ou on en est. DevdX Je suis accro Inscrit le: 19/6/2014 Envois: 795 Karma: 1133 Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 0 @Wiiip L'ancien secrétaire général du syndicat de police VIGI (étiqueté à gauche) a été mis à pied 1 an dont 6 mois avec sursis pour un tract contesté et pour avoir dénoncé les agissements de ses collègues (il était directement opposé à la politique répressive de Castaner). Un flic qui commence à réfléchir et à vouloir dénoncer ses collègues est écarté, un flic qui frappe lâchement une manifestante à la tête alors qu'elle ne représente aucun danger donne lieu à un classement sans suite.



"Certains" ne sont pas des pourritures, le système policier les formate pour que tous deviennent des armes obéissantes et loyales afin de permettre au gouvernement de faire passer ses lois tranquillement. Bambinox Je viens d'arriver Inscrit le: 24/5/2006 Envois: 19 Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 0 En dehors de toute interprétation hasardeuse et très objectivement, le croche-pied est quand même superbe. jcm75 Je viens d'arriver Inscrit le: 17/3/2014 Envois: 12 Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 0 @gunnar230



Je regrette : il s'agit TOUJOURS de quelques brebis galeuses.

Quant à argumenter en prétendant que la France est devenue un pays répressif est d'une stupidité sans nom. Fouille un peu dans un passé proche, un peu plus éloigné et encore plus éloigné, si tu prenais moins sur ton temps de lecture et d'information objective, tu découvrirais que la police de ton pays à déjà sévi de manière plus "spectaculaire" (Veux tu quelques exemples ?) que ce que les réseaux sociaux permettent désormais de véhiculer de manière quasi systématique. Donc oui : ce flic là est un connard (en tout cas sur ce coup là..) tout autant qu'un certain nombre de ses collègues, mais tomber dans le cliché du "j'en peux plus de la police c'est tous des cons" relève du sophisme, du raccourci et de l'analyse lapidaire qui n'en est pas une. fleurdumale Je m'installe Inscrit le: 3/5/2015 Envois: 284 Karma: 693 En ligne ! Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 1 @Taxidermiste



Mais arrête ton char deux secondes! Les bavures policières ne sont de loin pas des cas isolés. Ce sont des actes criminels perpétrés tous les jours depuis plus d'une année contre les GJ et autres manifestants, et depuis de très nombreuses années contre les populations des banlieues, le tout avec la bénédiction de la hiérarchie et du gouvernement.



Les suicides sont effectivement bien tristes car je pense, comme tu le dis, que ce sont les policiers un peu plus intègres qui passent à l'acte. Alors oui je suis persuadé qu'il y a pleins de flics de proximité qui sont des supers bons types, mais si tu rejoins une compagnie de CRS ou la BAC, tu mérites clairement de te prendre deux trois pavés dans la tête. Le gouvernement est en guerre contre le peuple, la police a choisi son camp.



Mort aux vaches. Korky Je viens d'arriver Inscrit le: 22/9/2006 Envois: 100 Karma: 235 Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 0 Tant qu'il n y aura pas des sanctions contre les policiers qui agissent comme des sauvages et qui ne savent pas se contrôler, hélas ce genre de geste stupide sera de plus en plus fréquent.



C'est dommage pour l'immense majorité des policiers qui sont sérieux et surtout c'est très néfaste pour eux, car les gens à la longue, ils ne font plus aucune distinction entre un bon policier et un mauvais policier.



Et qu'on ne dise pas (oui mais on ne savait pas ce qu'elle avait fait avant et patati et patata)

Bon sang c'est un policier... Et pourtant j'ai l'impression de voir un gamin qui est en primaire/collège agir de la sorte. greenysnaky Je suis accro Inscrit le: 21/2/2013 Envois: 1687 Karma: 1190 Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 0 gunnar230



Citation : c'est tous les jours que l'on voit un exemple de brutalité policière. C'est plus des brebis galeuses, c'est devenu la norme.



L'effet de loupe est énorme vis-à-vis de ces incidents. On parle de situations dans lesquelles il y a toujours quelques caméras qui traînent, d'anecdotes qui sont au coeur de la lutte des militants politiques donc qui seront très largement instrumentalisées, et d'images qui sont diffusées dans des proportions énormes à une vitesse folle via les réseaux sociaux.



C'est important de se rappeler du pouvoir de distortion de la réalité de nos newsfeed en tout genre si l'on souhaite se faire une idée à peu près fidèle de la réalité sociale, ou du monde en général en fait.



Quand bien même tu verras très régulièrement et presque quotidiennement ce genre d'exemples de brutalité policière, ça n'est pas du tout incompatible avec l'idée selon laquelle il s'agit d'évènements très isolés et pas du tout représentatifis des interventions de la police dans ce genre de situations.



Il faut dire aussi qu'ils sont très largement sollicités, et pas forcément dans les situations les plus faciles depuis un peu plus d'un an, dans un métier d'action où l'on prend des décisions dans l'urgence, il y aura des erreurs, même dans l'hypothèse on on parle de fonctionnaires idéologiquement "purs" sans parti-pris anti-manifestants.



Maintenant c'est pas mon propos de défendre la façon dont l'éxécutif gère la crise sociale que l'on traverse, bien au contraire, mais je pense qu'il faut être prudent avant de faire des généralités sur une profession ou de les assimiler à un camp idéologique/politique, et que c'est de toute façon dangereux et contre-productif de s'en prendre aux agents de terrain qui sont d'abord des éxécutants et non des citoyens libres quand ils sont en train d'encadrer une manif. Citation :L'effet de loupe est énorme vis-à-vis de ces incidents. On parle de situations dans lesquelles il y a toujours quelques caméras qui traînent, d'anecdotes qui sont au coeur de la lutte des militants politiques donc qui seront très largement instrumentalisées, et d'images qui sont diffusées dans des proportions énormes à une vitesse folle via les réseaux sociaux.C'est important de se rappeler du pouvoir de distortion de la réalité de nos newsfeed en tout genre si l'on souhaite se faire une idée à peu près fidèle de la réalité sociale, ou du monde en général en fait.Quand bien même tu verras très régulièrement et presque quotidiennement ce genre d'exemples de brutalité policière, ça n'est pas du tout incompatible avec l'idée selon laquelle il s'agit d'évènements très isolés et pas du tout représentatifis des interventions de la police dans ce genre de situations.Il faut dire aussi qu'ils sont très largement sollicités, et pas forcément dans les situations les plus faciles depuis un peu plus d'un an, dans un métier d'action où l'on prend des décisions dans l'urgence, il y aura des erreurs, même dans l'hypothèse on on parle de fonctionnaires idéologiquement "purs" sans parti-pris anti-manifestants.Maintenant c'est pas mon propos de défendre la façon dont l'éxécutif gère la crise sociale que l'on traverse, bien au contraire, mais je pense qu'il faut être prudent avant de faire des généralités sur une profession ou de les assimiler à un camp idéologique/politique, et que c'est de toute façon dangereux et contre-productif de s'en prendre aux agents de terrain qui sont d'abord des éxécutants et non des citoyens libres quand ils sont en train d'encadrer une manif. Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 365 Karma: 554 En ligne ! Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 0



Mort aux vaches.



Te cailles pas le lait à écrire tout ce que tu as mis avant si tu termine par ça, toi aussi tu as choisi ton camp.



Dans mon post initial, je ne cautionne absolument pas les bavures, mais je parle seulement du gros pourcentage de mecs qui font juste correctement leur boulot. Citation :Te cailles pas le lait à écrire tout ce que tu as mis avant si tu termine par ça, toi aussi tu as choisi ton camp.Dans mon post initial, je ne cautionne absolument pas les bavures, mais je parle seulement du gros pourcentage de mecs qui font juste correctement leur boulot. akrogames Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1681 Karma: 445 En ligne ! Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 0 @Karalol Contexte ou pas, ce que fait ce policier est illégal en plus d'être dangereux pour la citoyenne. Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1571 Karma: 943 En ligne ! Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 0 Aucune nécessité de faire cela, c'est une faute professionnelle pour moi et heureusement qu'elle ne soit pas blessée, elle aurait pu porter plainte. DeeNa Je suis accro Inscrit le: 20/3/2010 Envois: 952 Karma: 140 En ligne ! Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 0 Je suis fils de gendarme, famille de militaire, et également manifestant depuis pas mal d'années...



Bah aujourd'hui, le 10 Janvier 2020, j'ai jamais eu aussi honte d'être "fils de flic", mon beau père à stopper la GE et pareil il a la nausée.



Sans blague, tout le monde sait que la Macronie bourgeoise à laisser carte blanche à une partie des fascistes et néonazis présents au sein de la Police.



La Police, qui est différente de la gendarmerie, c'est juste un bras armé de l'Etat. La BAC créé à la base après la guerre d'Algérie avec un autre nom et qui contient parmi elle les pires qu'on a en France, qui étaient recrutés pour leur faits d'armes, leur violence ...

Généralisé dans les années 90 c'est tout récent et c'est eux qui sont responsable en grande partie des mutilations...



Maintenant, dans un état ou la Macronie à tout pouvoir et ou personne ne dit STOP ça va trop loin, tout ne peut qu'empirer. Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 365 Karma: 554 En ligne ! Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... Re: Le croche-pied sournois d'un policier pendant la... 0

@DevdX

ils ont visiblement choisi leur camp.



Ah bon ? Tu as donc interviewé tous les flics de France pour arriver à cette magistrale conclusion ?



Haut