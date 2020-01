Vidéo : Une claque artistique pendant une bagarre dans un restaurant Posté par fleurdumale

Une claque artistique pendant une bagarre dans un restaurant. Et en plus, ça marche !



Vidéo (21s) : Claque artistique pendant une bagarre





Vidéo : KO pendant un concours de claques Vidéo : Coup de poing retourné Vidéo : Un homme mis KO pendant un prank Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation MisoukErizo Je viens d'arriver Inscrit le: 7/8/2014 Envois: 20 Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... 0 2/10 koikoi_koi Koluche Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 6678 Karma: 16784 En ligne ! Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... 0 On voit quand même que les 2 gars sont des habitués du coup de poing...

Je rappele que la violence ne résout pas tout... enfin lâ c'est un mauvais exemple

Je rappele que la violence ne résout pas tout... enfin lâ c'est un mauvais exemple Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3013 Karma: 4323 Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... 2

South park - Je te gifle



Mais je ne sais pas c est quoi le plus beau : le baiser qu il se fait a la main ou la gifle...sûrement l ensemble..mais le bisou je sais pas..c est la particule qui fait le noble...tou y est. Même le décor. C est du West Side Story MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 881 Karma: 1068 Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... 0 Net et sans bavures (enfin presque). Pintade Je viens d'arriver Inscrit le: 21/3/2013 Envois: 20 Karma: 91 Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... 0 Qu'est-ce que je peux détester la violence... me filent la gerbe ces cons.

Dans le même sac que le CRS de la vidéo précédente. Lewil Je suis accro Inscrit le: 4/4/2009 Envois: 1086 Karma: 540 Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... 2 Je vois juste un connard assisté d'un gorille qui frappe un freluquet qui essayait de se tirer... Scraps Je m'installe Inscrit le: 20/7/2013 Envois: 177 Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... 0 J’apprécierai un petit montage avec le Finish him de Mortal Kombat ! Kentriodon Je m'installe Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 278 Karma: 400 Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... 0

@koikoi_koi

On voit quand même que les 2 gars sont des habitués du coup de poing...

Je rappele que la violence ne résout pas tout... enfin lâ c'est un mauvais exemple

Effectivement, la violence ne résout rien ! Mais elle fait comprendre plus vite. Citation :Effectivement, la violence ne résout rien ! Mais elle fait comprendre plus vite. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2537 Karma: 6353 Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... 0 Arbitre! Il y a main! Windorias Je viens d'arriver Inscrit le: 5/6/2014 Envois: 77 Karma: 72 Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... 0 Lewil

Et bien tu vois mal.

Ou bien tu vois ce qui te plait, ce qui n'est pas plus glorieux . Et bien tu vois mal.Ou bien tu vois ce qui te plait, ce qui n'est pas plus glorieux a067895dd Je viens d'arriver Inscrit le: 11/1/2020 Envois: 1 Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... 0 fake obsly Variel Je poste trop Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 10074 Karma: 3486 Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... 0 Davantage un revers qu'une claque… Et la léchouille c'est sûrement pour y déposer le venin qui aura assommé la victime. Anth0x Je m'installe Inscrit le: 12/3/2018 Envois: 362 Karma: 527 Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... 0 Il a été à l'école de tonton Archie de rocknrolla gonorrhus Je suis accro Inscrit le: 4/1/2017 Envois: 902 Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... 0

@koikoi_koi

On voit quand même que les 2 gars sont des habitués du coup de poing...

Je rappele que la violence ne résout pas tout... enfin lâ c'est un mauvais exemple

A chaque fois que quelqu'un dit que la violence n'est jamais une solution, je gagne un point Godwin. Takateck Je suis accro Inscrit le: 12/12/2018 Envois: 910 Karma: 600 En ligne ! Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... Re: Une claque artistique pendant une bagarre dans un res... 0 La victime à l'air alcoolisée au passage