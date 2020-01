Vidéo : Le bras d'une nacelle d'un manège cède dans une fête foraine (Philippines) Posté par Skwatek

Le bras d'une nacelle d'un manège cède dans une fête foraine à Antipolo, aux Philippines.



Vidéo (1mn5s) : Accident de manège dans une fête foraine





Sur le même sujet :

Vidéo : Femme vs Grande roue Vidéo : Cinq personnes éjectées d'un manège Vidéo : Un homme percuté par la nacelle d'un manège Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 3697 Karma: 3733 Re: Le bras d'une nacelle d'un manège cède dans... Re: Le bras d'une nacelle d'un manège cède dans... 0

Citation : Deux fois de suite en plus

? Allez combien deCitation : Enwei Je m'installe Inscrit le: 21/5/2009 Envois: 220 Karma: 295 Re: Le bras d'une nacelle d'un manège cède dans... Re: Le bras d'une nacelle d'un manège cède dans... 1 Deux fois de plus ensuite ! Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2387 Karma: 3966 En ligne ! Re: Le bras d'une nacelle d'un manège cède dans... Re: Le bras d'une nacelle d'un manège cède dans... 0 Deux suites plus en fois ! corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1087 Karma: 2452 Re: Le bras d'une nacelle d'un manège cède dans... Re: Le bras d'une nacelle d'un manège cède dans... 2 Aucun blessé grave. Que des morts ! Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1706 Karma: 2669 Re: Le bras d'une nacelle d'un manège cède dans... Re: Le bras d'une nacelle d'un manège cède dans... 0 Suite de fois en plus deux. Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 251 Karma: 638 Re: Le bras d'une nacelle d'un manège cède dans... Re: Le bras d'une nacelle d'un manège cède dans... 2 Skureuil Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2019 Envois: 9 En ligne ! Re: Le bras d'une nacelle d'un manège cède dans... Re: Le bras d'une nacelle d'un manège cède dans... 0 Pas de blessé grave. C'est presque miraculeux ! o0

Vue que la fille tombe de la nacelle on peut se dire que le mauvais état du bras n'était pas le seul problème de sécurité sur le manège Guifox Je viens d'arriver Inscrit le: 4/1/2015 Envois: 82 Karma: 108 Re: Le bras d'une nacelle d'un manège cède dans... Re: Le bras d'une nacelle d'un manège cède dans... 0 Le ralenti le plus long du monde Enwei Je m'installe Inscrit le: 21/5/2009 Envois: 220 Karma: 295 Re: Le bras d'une nacelle d'un manège cède dans... Re: Le bras d'une nacelle d'un manège cède dans... 0 PtitKuro Je m'installe Inscrit le: 31/12/2010 Envois: 496 Karma: 335 Re: Le bras d'une nacelle d'un manège cède dans... Re: Le bras d'une nacelle d'un manège cède dans... 0 C'est normal les bruits de craquements sur la 2e ? Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 3570 Karma: 2435 En ligne ! Re: Le bras d'une nacelle d'un manège cède dans... Re: Le bras d'une nacelle d'un manège cède dans... 0 2x2+8 Chouby Je suis accro Inscrit le: 2/9/2011 Envois: 1301 Karma: 1270 En ligne ! Re: Le bras d'une nacelle d'un manège cède dans... Re: Le bras d'une nacelle d'un manège cède dans... 0 Suite de plus en fois deux Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.