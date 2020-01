Vidéo : Elle filme une manifestation au 4e étage de son appart et reçoit une grenade lacrymo Posté par DevdX

Hier, une femme filmait les manifestations à Lyon depuis la fenêtre de son appartement quand elle a reçu une grenade lacrymo.



Vidéo (4s) : Un tir accidentel de grenade lacrymo atterrit dans un appartement (Lyon)





Selon l'IGPN la grenade a rebondi sur un nuage avant d'atterrir sur le balcon.

18 commentaires Auteur Conversation Negan Je viens d'arriver Inscrit le: 18/3/2017 Envois: 18 Re: Elle filme une manifestation au 4e étage de son appar... Re: Elle filme une manifestation au 4e étage de son appar... 2 Surement un crs qui veut lui faire arrêter de fumer! Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1707 Karma: 2671 Re: Elle filme une manifestation au 4e étage de son appar... Re: Elle filme une manifestation au 4e étage de son appar... 0 Elle a peut-être fait un geste brusque. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2553 Karma: 6379 En ligne ! Re: Elle filme une manifestation au 4e étage de son appar... Re: Elle filme une manifestation au 4e étage de son appar... 12 Excellent, même plus besoin d'aller manifester, la manif vient directement chez toi! PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10369 Karma: 8951 Re: Elle filme une manifestation au 4e étage de son appar... Re: Elle filme une manifestation au 4e étage de son appar... 1 Wow, ça devient franchement dangereux de fumer ! Butters_ Je m'installe Inscrit le: 16/11/2015 Envois: 343 Karma: 664 Re: Elle filme une manifestation au 4e étage de son appar... Re: Elle filme une manifestation au 4e étage de son appar... 4



Euh Zineb Redouane elle est morte quand même



Ici on voit qui tire

La vidéo est déjà passée :





Euh Zineb Redouane elle est morte quand même

Ici on voit qui tire

Voilà exactement le policier qui tire, camion « 13 12/5 » La police du Rhône a réagit sur twitter « Si un tir a pu toucher accidentellement le balcon d'un immeuble, il n'y a eu aucune velléité de l'atteindre. Aucun blessé n'est à déplorer »



Quel dommage on voit pas bien d'où ça vient. Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 138 Karma: 289 Re: Elle filme une manifestation au 4e étage de son appar... Re: Elle filme une manifestation au 4e étage de son appar... 0 Butters_



Selon l'IGPN la grenade a rebondi sur un nuage avant d'atterrir sur le balcon.

Genre "elle a glissé, chef ?" Un tir accidentel de grenade ?Genre " tubulunucrulu Je m'installe Inscrit le: 28/7/2018 Envois: 366 Re: Elle filme une manifestation au 4e étage de son appar... Re: Elle filme une manifestation au 4e étage de son appar... 0 Non mais... "Le policier était caillassé, en danger et n'a pas eu d'autre choix... Il manque le contexte ! C'était de toute façon involontaire..." Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5376 Karma: 2089 Re: Elle filme une manifestation au 4e étage de son appar... Re: Elle filme une manifestation au 4e étage de son appar... 0 Les manifestants sont en bas et non dans les airs Oo, je ne comprend pas la . UnPeon Je suis accro Inscrit le: 5/1/2015 Envois: 1080 Karma: 1819 Re: Elle filme une manifestation au 4e étage de son appar... Re: Elle filme une manifestation au 4e étage de son appar... 0 Confiance absolue aux forces de l'ordre.



La dernière fois c'était un peu trop bas et a éborgné un manifestant, cette fois un peu trop haut pour finir dans un appart' mais on sent que la mire se règle petit à petit. ck78180 Je m'installe Inscrit le: 11/3/2013 Envois: 298 Karma: 261 Re: Elle filme une manifestation au 4e étage de son appar... Re: Elle filme une manifestation au 4e étage de son appar... 0 Si c'est bien le crs de la vidéo c'est sans aucun doute involontaire car il tire bien haut.

En plus ils ont reçus un de projectile contenu dans la grenade qui lui est conçu pour être reçu sans problème. Arnooz Je m'installe Inscrit le: 30/11/2018 Envois: 122 Karma: 122 Re: Elle filme une manifestation au 4e étage de son appar... Re: Elle filme une manifestation au 4e étage de son appar... 0 Hahaha ! Bien fait !!! Ragalok Je masterise ! Inscrit le: 10/12/2013 Envois: 2588 Karma: 2028 En ligne ! Re: Elle filme une manifestation au 4e étage de son appar... Re: Elle filme une manifestation au 4e étage de son appar... 0



Blague a part, les lacrymo pètent et de divisent en petit 4 ou 5 palets en l'air qui eux libèrent du gaz. Le but étant que chaque palet tombe éloigné des autres afin de mieux répartir l’émission de gaz. il faut donc tirer en l'air pour que ça marche bien. Forcement en ville quand on tire en l'air, ben il y a des fenêtres.

En même temps vu la precision des trucs, c'est un miracle qu'il aient réussi a toucher quelqu'un.Blague a part, les lacrymo pètent et de divisent en petit 4 ou 5 palets en l'air qui eux libèrent du gaz. Le but étant que chaque palet tombe éloigné des autres afin de mieux répartir l'émission de gaz. il faut donc tirer en l'air pour que ça marche bien. Forcement en ville quand on tire en l'air, ben il y a des fenêtres.