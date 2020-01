Vidéo : Le making-of incroyable d'un plan séquence du film 1917 Posté par Koreus

Côte à côte, le making-of et le rendu final d'un plan séquence incroyable du film 1917.



Vidéo (1mn) : Plan-séquence du film 1917 (Making-of)

SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 252 Karma: 374 Re: Le making-of incroyable d'un plan séquence du fi... 2 Pour un film d'époque c'est bluffant TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3109 Karma: 12828 En ligne ! Re: Le making-of incroyable d'un plan séquence du fi... 1 C'est con, ils auraient pu économiser sur le nombre de figurants en les faisant passer derrière la caméra pour repasser devant !

Les Inconnus - Le chevalier de Pardaillec





Gustavitch Je m'installe Inscrit le: 17/1/2014 Envois: 323 Karma: 627 Re: Le making-of incroyable d'un plan séquence du fi... 0 C'est fou, pour filmer un gars qui court au milieu de gens qui courent, ils ont embauché des gens qui courent ! tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2207 Karma: 2531 Re: Le making-of incroyable d'un plan séquence du fi... 0 franchement rien d'impressionnant , plans assez "simples". j'prefere regarder "birdman" ou les scène sont plus impressionnante. Voir même la scène d'une série qui était passe en vidéo sur koreus ou on voie tout les techniciens qui s'active hors champs, là c'était vraiment sympa à voir. Notra Chaleur ! Inscrit le: 22/2/2016 Envois: 69 Karma: 271 En ligne ! Re: Le making-of incroyable d'un plan séquence du fi... 0 Vous navigateur est trop vieux DaftEndive Je viens d'arriver Inscrit le: 6/9/2018 Envois: 49 Karma: 176 En ligne ! Re: Le making-of incroyable d'un plan séquence du fi... 0

@tryfax

franchement rien d'impressionnant , plans assez "simples". j'prefere regarder "birdman" ou les scène sont plus impressionnante. Voir même la scène d'une série qui était passe en vidéo sur koreus ou on voie tout les techniciens qui s'active hors champs, là c'était vraiment sympa à voir.



Elle était folle cette vidéo oui, si quelqu'un a le courage de fouiller koreus pour la retrouver je suis chaud!