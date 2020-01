Vidéo : Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son nid (Pologne) Posté par Koreus

En Pologne, une cigogne éjecte un oisillon de son nid. Il n'a malheureusement pas survécu à la chute.





Vidéo (45s) : Une cigogne éjecte un oisillon de son nid





Sur le même sujet :

Vidéo : Un incendie sous le nid d'une cigogne Vidéo : Un crocodile attaque une cigogne Vidéo : Cigogne vs Léopard Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires zool90 Je suis accro Inscrit le: 21/1/2014 Envois: 1144 Karma: 468 Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... 7 J'ai détesté la chute de cette histoire. Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1151 Karma: 2299 En ligne ! Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... 7 on fait pareil dans ma boite

15 commentaires Auteur Conversation Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1151 Karma: 2299 En ligne ! Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... 7 on fait pareil dans ma boite Geo-graphic Koreus Addict Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21057 Karma: 16734 Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... 0 La cigogne c'est Macron et le bébé c'est... nan j'vous laisse deviner c'est mieux Khaas Je m'installe Inscrit le: 28/1/2011 Envois: 417 Karma: 1165 Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... 0 Faire ça à des "bébés", même handicapés, je trouve ça horrible...

Le paradoxe entre la cruauté et la norme... gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1398 Karma: 1092 En ligne ! Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... 0 Je viens d'apprendre qu'à la vue de cette vidéo les alsaciens renie ce symbole. Dorénavant, ils préfèrent le ragondin La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 518 Karma: 2061 En ligne ! Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... 5 C'est con, ça fait des alloc' en moins. zool90 Je suis accro Inscrit le: 21/1/2014 Envois: 1144 Karma: 468 Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... 7 J'ai détesté la chute de cette histoire. kikekoi Je suis accro Inscrit le: 24/1/2008 Envois: 824 Karma: 717 Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... 0 Pourquoi elle est ciconne ? _Spo0n_ Je suis accro Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 1977 Karma: 1671 Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... 0 En même temps c'est dur pour un oiseau d'être en fauteuil roulant Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 232 Karma: 157 En ligne ! Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... 0

soit 2 x plus que les gens au RSA



soit 10,440 milliard / mois

soit 125,282 milliard / an











je comprend la cigogne 1,16 million de personnes touchent l'AAH a 900€ en france a vie.soit 2 x plus que les gens au RSAsoit 10,440 milliard / moissoit 125,282 milliard / anje comprend la cigogne alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 6078 Karma: 2548 Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... 0 L'instinct maternelle ? Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 3699 Karma: 3764 En ligne ! Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... 0



Uniquement chez la cigogne de Sparte : Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 795 Karma: 401 Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... 0 @alfosynchro Exact. Sans doute pas assez de nourriture pour les trois, elle préfère sauver deux petits que risquer d'en perdre trois. alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 6078 Karma: 2548 Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... 0 @Geraven

C'est comme le verre à moitié plein, alors.

Au lieu de : "Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son nid", on aurait pu mettre : "Une cigogne sauve deux de ses oisillons..."



Edit :

@Geraven

Une fois, dans l'émission "C dans l'air", ils parlaient d'un drame familial où une femme avait tué ses trois enfants et qui a dit à la police que c'était elle qui avait fait ça parce que ses enfants ne voulaient pas manger ce qu'elle préparait à manger... -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3024 Karma: 833 En ligne ! Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... 0

@Geo-graphic

La cigogne c'est Macron

T'es amoureux pour nous en parler aussi souvent, même dans une vidéo de cigogne? C'est chou! Citation :T'es amoureux pour nous en parler aussi souvent, même dans une vidéo de cigogne?C'est chou! GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1052 Karma: 1677 En ligne ! Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... Re: Une cigogne éjecte l'un de ses oisillons de son ... 0 holala ce bruit. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.