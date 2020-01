Vidéo : Flex Challenge, se relever allongé sur le ventre les mains dans le dos Posté par Koreus

Un nouveau défi à relever : le flex challenge. Essayez de vous mettre debout en étant allongé sur le ventre avec les mains dans le dos



Vidéo (21s) : Flex Challenge





Sur le même sujet :

Vidéo : Trio féminin ukrainien de Gymnastique acrobatique Vidéo : Une danseuse de ballet s'échauffe (Macédoine) Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3111 Karma: 12838 Re: Flex Challenge, se relever allongé sur le ventre les ... Re: Flex Challenge, se relever allongé sur le ventre les ... 3 Ce qui est bien avec ce challenge c'est que j'ai pas besoin de bouger de ma chaise. Je sais qu'il y a absolument 0 chances que j'y arrive... crisphalte Je m'installe Inscrit le: 30/6/2006 Envois: 111 Karma: 56 Re: Flex Challenge, se relever allongé sur le ventre les ... Re: Flex Challenge, se relever allongé sur le ventre les ... 2 Vous navigateur est trop vieux Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1743 Karma: 2742 Re: Flex Challenge, se relever allongé sur le ventre les ... Re: Flex Challenge, se relever allongé sur le ventre les ... 0 Challenge : essaie d'avoir 15 ans de gymnastique de haut niveau. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2146 Karma: 4514 Re: Flex Challenge, se relever allongé sur le ventre les ... Re: Flex Challenge, se relever allongé sur le ventre les ... 2 Vous navigateur est trop vieux WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2501 Karma: 7785 Re: Flex Challenge, se relever allongé sur le ventre les ... Re: Flex Challenge, se relever allongé sur le ventre les ... 2



Vous navigateur est trop vieux Sinon y a la technique de l’élan: Wiiip Je m'installe Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 468 Karma: 813 En ligne ! Re: Flex Challenge, se relever allongé sur le ventre les ... Re: Flex Challenge, se relever allongé sur le ventre les ... 0 Je ne comprends pas le challenge :

il faut seulement garder les mains dans le dos ?



Il suffit de se retourner sur le dos dans ce cas, à partir de là, tout le monde devrait pouvoir se relever sans les mains (avec plus ou moins de style selon les gens) pook404 Je viens d'arriver Inscrit le: 3/7/2007 Envois: 22 Re: Flex Challenge, se relever allongé sur le ventre les ... Re: Flex Challenge, se relever allongé sur le ventre les ... 0 @Wiiip Non, tu ne peux pas te mettre sur le cote ou sur le dos fluffy Je suis accro Inscrit le: 7/6/2019 Envois: 972 Karma: 1584 En ligne ! Re: Flex Challenge, se relever allongé sur le ventre les ... Re: Flex Challenge, se relever allongé sur le ventre les ... 1

@WeWereOnABreak

Sinon y a la technique de l’élan:



Vous navigateur est trop vieux

Et là, c'est le drame.....

Vous navigateur est trop vieux Vous navigateur est trop vieux Citation :Et là, c'est le drame..... greg808 Je suis accro Inscrit le: 28/7/2005 Envois: 1277 Re: Flex Challenge, se relever allongé sur le ventre les ... Re: Flex Challenge, se relever allongé sur le ventre les ... 0 Flex challenge ou Leggin challenge ? Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 341 Karma: 1892 Re: Flex Challenge, se relever allongé sur le ventre les ... Re: Flex Challenge, se relever allongé sur le ventre les ... 0

@greg808

Flex challenge ou Leggin challenge ?

Le mieux pour le savoir, c'est que tu ailles enfiler un leggin et que tu nous fasses une petite vidéo de ta tentative. Citation :Le mieux pour le savoir, c'est que tu ailles enfiler un leggin et que tu nous fasses une petite vidéo de ta tentative. gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 137 Karma: 120 Re: Flex Challenge, se relever allongé sur le ventre les ... Re: Flex Challenge, se relever allongé sur le ventre les ... 0 Ouais nul, comme tous les challenges des réseaux sociaux en fait...



Sinon belle maison, elle est pas pauvre la madame !!! Variel Je poste trop Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 10102 Karma: 3509 En ligne ! Re: Flex Challenge, se relever allongé sur le ventre les ... Re: Flex Challenge, se relever allongé sur le ventre les ... 0 La même chose avec les chevilles attachées… Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.