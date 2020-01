Vidéo : Un enfant en équilibre sur une planche met des bols sur sa tête Posté par Tchairo

Un enfant en équilibre sur une planche empile plusieurs bols sur sa tête.



Vidéo (43s) : Un enfant en équilibre met des bols sur sa tête





Auteur Conversation alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 6082 Karma: 2550 Re: Un enfant en équilibre sur une planche met des bols s... Re: Un enfant en équilibre sur une planche met des bols s... 0 'l a du bol, voilà tout ! themightycarrot Je m'installe Inscrit le: 2/4/2014 Envois: 145 Karma: 214 En ligne ! Re: Un enfant en équilibre sur une planche met des bols s... Re: Un enfant en équilibre sur une planche met des bols s... 1 Roses are red, Violets are blue There's always an Asian that's better than you. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2565 Karma: 6418 En ligne ! Re: Un enfant en équilibre sur une planche met des bols s... Re: Un enfant en équilibre sur une planche met des bols s... 0 Et moi, affalé dans mon siège entrain de siroter une bière, je me dis merde, je devrais me bouger un peu plus! Et non je suis sur Koreus... thechopeur Je viens d'arriver Inscrit le: 26/4/2011 Envois: 56 Karma: 206 Re: Un enfant en équilibre sur une planche met des bols s... Re: Un enfant en équilibre sur une planche met des bols s... 0 Je me demande comment ça a commencé, genre le premier jour. Est-ce qu'il est allé cherché des bols pour se les jeter sur la tête et il est monté en gamme de son propre chef ? Est-ce que c'est le papa qui s'ennuyait car la télé ne marchait pas et il a eu une "bonne idée" ? TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3112 Karma: 12845 Re: Un enfant en équilibre sur une planche met des bols s... Re: Un enfant en équilibre sur une planche met des bols s... 0 Ah c'est sûr, c'est pas ton gosse qui passe ses journées sur Fortnite qui va arriver à faire ça. Fefee Je m'installe Inscrit le: 20/11/2007 Envois: 151 Karma: 103 Re: Un enfant en équilibre sur une planche met des bols s... Re: Un enfant en équilibre sur une planche met des bols s... 0 J'imagine pas la gueule de la chaine de production avec uniquement des ouvriers comme lui ^^