Vidéo : Un camion freine trop tard devant les barrières fermées d'un passage à niveau Posté par Koreus

En Pologne, le chauffeur d'un camion freine trop tard devant les barrières fermées d'un passage à niveau



Vidéo (41s) : Un camion freine trop tard à un passage à niveau (Pologne)





Sur le même sujet :

Vidéo : Un vieux train sort d'un tunnel Vidéo : Passage à niveau dangereux (Russie) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2237 Karma: 6830 Re: Un camion freine trop tard devant les barrières fermé... 9



Citation :

@Petis

Rien de plus dangereux que ce soleil aveuglant au volant...



C'est clair ! Pour ça que perso je conduis toujours avec le soleil dans le dos... Alors oui parfois du coup j'arrive pas du tout à l'endroit où je voulais aller mais j'y arrive sans manger de train ! Sortie de courbe, soleil dans la tronche, route (qui a l'air) humide... Il était pas parti gagnant le chauffeur !!Citation :C'est clair ! Pour ça que perso je conduis toujours avec le soleil dans le dos... Alors oui parfois du coup j'arrive pas du tout à l'endroit où je voulais aller mais j'y arrive sans manger de train !

14 commentaires Auteur Conversation ck78180 Je m'installe Inscrit le: 11/3/2013 Envois: 299 Karma: 263 Re: Un camion freine trop tard devant les barrières fermé... Re: Un camion freine trop tard devant les barrières fermé... 1 Le tractopelle s'est empressé de descendre pour constater les dégâts. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2576 Karma: 6464 Re: Un camion freine trop tard devant les barrières fermé... Re: Un camion freine trop tard devant les barrières fermé... 3 Il n'aurait pas du freiner! Petis Je masterise ! Inscrit le: 15/12/2009 Envois: 4579 Karma: 3907 Re: Un camion freine trop tard devant les barrières fermé... Re: Un camion freine trop tard devant les barrières fermé... 2 Rien de plus dangereux que ce soleil aveuglant au volant... camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 601 Karma: 1755 Re: Un camion freine trop tard devant les barrières fermé... Re: Un camion freine trop tard devant les barrières fermé... 1 "Le soleil m'a (glup) aveuglé (beurp)" Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2237 Karma: 6830 Re: Un camion freine trop tard devant les barrières fermé... Re: Un camion freine trop tard devant les barrières fermé... 9



Citation :

@Petis

Rien de plus dangereux que ce soleil aveuglant au volant...



C'est clair ! Pour ça que perso je conduis toujours avec le soleil dans le dos... Alors oui parfois du coup j'arrive pas du tout à l'endroit où je voulais aller mais j'y arrive sans manger de train ! Sortie de courbe, soleil dans la tronche, route (qui a l'air) humide... Il était pas parti gagnant le chauffeur !!Citation :C'est clair ! Pour ça que perso je conduis toujours avec le soleil dans le dos... Alors oui parfois du coup j'arrive pas du tout à l'endroit où je voulais aller mais j'y arrive sans manger de train ! Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 253 Karma: 663 Re: Un camion freine trop tard devant les barrières fermé... Re: Un camion freine trop tard devant les barrières fermé... 2 Je dois bientôt passer mon permis D(bus). Première chose que je fait quand je commence dans une société: je m’achète une bonne paire de lunette de soleil Reidid Je m'installe Inscrit le: 18/5/2010 Envois: 308 Karma: 199 Re: Un camion freine trop tard devant les barrières fermé... Re: Un camion freine trop tard devant les barrières fermé... 1 Y'a quelqu'un dans la pelleteuse !!!! Tophus Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 538 Karma: 55 Re: Un camion freine trop tard devant les barrières fermé... Re: Un camion freine trop tard devant les barrières fermé... 2 Il n'aurait pas freiné ca passait crème! Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 134 Karma: 313 Re: Un camion freine trop tard devant les barrières fermé... Re: Un camion freine trop tard devant les barrières fermé... 1 Une vidéo, qu'elle est bien pour vanter les mérites de la grève des trains. Punish3r Je m'installe Inscrit le: 25/10/2014 Envois: 133 Karma: 64 Re: Un camion freine trop tard devant les barrières fermé... Re: Un camion freine trop tard devant les barrières fermé... 1 au moins il a sauvé la pelleteuse , par contre on en parle pas mais le conducteur du train il peut prendre cher vue ce qu'il percute ya moyen de faire de sacré dégâts sur le train je pense kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1538 Karma: 2380 Re: Un camion freine trop tard devant les barrières fermé... Re: Un camion freine trop tard devant les barrières fermé... 0 KOREUS = SÉCURITÉ ROUTIÈRE aujourd'hui. cdeps62 Je m'installe Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 255 Karma: 180 Re: Un camion freine trop tard devant les barrières fermé... Re: Un camion freine trop tard devant les barrières fermé... 1

@Reidid

Y'a quelqu'un dans la pelleteuse !!!!

Mais non, bougre d'âne, c'est le gilet jeune (de couleur orange) qui était accroché derrière le siège. Citation :Mais non, bougre d'âne, c'est le gilet jeune (de couleur orange) qui était accroché derrière le siège. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2509 Karma: 7810 Re: Un camion freine trop tard devant les barrières fermé... Re: Un camion freine trop tard devant les barrières fermé... 0

@cdeps62

Citation :

@Reidid

Y'a quelqu'un dans la pelleteuse !!!!

Mais non, bougre d'âne, c'est le gilet jeune (de couleur orange) qui était accroché derrière le siège.



Et les gilets vieux ils sont de quelle couleur ? Citation :Et les gilets vieux ils sont de quelle couleur ? PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10388 Karma: 9000 En ligne ! Re: Un camion freine trop tard devant les barrières fermé... Re: Un camion freine trop tard devant les barrières fermé... 0



Pour ceux, comme moi, qui se tracasseraient de la loco : Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.