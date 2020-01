Vidéo : Quand tu suis ton pote en 4x4 dans le désert Posté par Koreus

Deux 4x4 font une petite virée en se suivant dans le désert.







Vidéo (26s) : Deux 4x4 se suivent dans le désert





Auteur Conversation zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 650 Karma: 1870 Re: Quand tu suis ton pote en 4x4 dans le désert Re: Quand tu suis ton pote en 4x4 dans le désert 1 L'accouplement de deux 4X4, ça donne quoi? un 8X8? Framby Je m'installe Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 336 Karma: 1019 Re: Quand tu suis ton pote en 4x4 dans le désert Re: Quand tu suis ton pote en 4x4 dans le désert 1 La base du truc quand tu fais ce genre de treck, c'est pas de communiquer par talky? SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 256 Karma: 397 En ligne ! Re: Quand tu suis ton pote en 4x4 dans le désert Re: Quand tu suis ton pote en 4x4 dans le désert 0 regis n'a pas réussi à l'éviter cette fois-ci dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2149 Karma: 4519 Re: Quand tu suis ton pote en 4x4 dans le désert Re: Quand tu suis ton pote en 4x4 dans le désert 0 ça sert donc à ça un 4*4 !? TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3120 Karma: 12868 Re: Quand tu suis ton pote en 4x4 dans le désert Re: Quand tu suis ton pote en 4x4 dans le désert 0 C'est bien, avec Koreus, je rentabilise mes posts aujourd'hui :



"Putain faut bien avouer que c'est traître, là !"



Même si, bon, là niveau anticipation c'est zéro pointé. Puis venir s'encastrer dans un autre 4x4 dans un PUTAIN DE DÉSERT, bravo les mecs ! PAST3K Je m'installe Inscrit le: 9/7/2019 Envois: 143 Karma: 385 Re: Quand tu suis ton pote en 4x4 dans le désert Re: Quand tu suis ton pote en 4x4 dans le désert 0 2 véhicules dans un désert et ils trouvent le moyen de se rentrer dedans! Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 140 Karma: 291 En ligne ! Re: Quand tu suis ton pote en 4x4 dans le désert Re: Quand tu suis ton pote en 4x4 dans le désert 0 On doit dessiner la route sur le constat ?