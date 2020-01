Vidéo : Un homme essaie de monter sur le dos d'un porc laineux Posté par Koreus

Dans une ferme au Canada, un homme essaie de monter sur le dos d'un cochon, un porc laineux de 220 kg





Vidéo (2mn11s) : Grimper le dos d'un cochon (Fail)





Sur le même sujet :

Vidéo : Un homme ivre monte sur une girafe Vidéo : Saut sur une table FAIL Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1412 Karma: 1099 Re: Un homme essaie de monter sur le dos d'un porc l... Re: Un homme essaie de monter sur le dos d'un porc l... 0 Il a pas réussi à s'accoupler. TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3123 Karma: 12874 En ligne ! Re: Un homme essaie de monter sur le dos d'un porc l... Re: Un homme essaie de monter sur le dos d'un porc l... 2 La fin de carrière de Belle et Sébastien a l'air bien difficile s'ils se reconvertissent dans les vidéos Jackass. Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2240 Karma: 6846 En ligne ! Re: Un homme essaie de monter sur le dos d'un porc l... Re: Un homme essaie de monter sur le dos d'un porc l... 7 Mais pourquoi tant de laine ? ...





^^ nonsense_neo Je viens d'arriver Inscrit le: 25/4/2015 Envois: 52 Re: Un homme essaie de monter sur le dos d'un porc l... Re: Un homme essaie de monter sur le dos d'un porc l... 0 STRIKE ! ^^ Koreame Je suis accro Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 1680 Karma: 1629 Re: Un homme essaie de monter sur le dos d'un porc l... Re: Un homme essaie de monter sur le dos d'un porc l... 1 TomBomb.

Belle n'a pas trop changée (uniquement du poil en moins), par contre Sébastien est devenu plus con. Même si devancé de peu par @Belle n'a pas trop changée (uniquement du poil en moins), par contre Sébastien est devenu plus con. avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1602 Karma: 828 Re: Un homme essaie de monter sur le dos d'un porc l... Re: Un homme essaie de monter sur le dos d'un porc l... 0 Entre la pierre et le rebords de la mangeoire on aurait pu assister à une chute moins joyeuse.

Hâte de le voir prendre le taureau par les cornes maintenant! PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10391 Karma: 9013 Re: Un homme essaie de monter sur le dos d'un porc l... Re: Un homme essaie de monter sur le dos d'un porc l... 0 #BalanceTonPorc Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.