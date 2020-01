Vidéo : Chauffer un vieux couteau en argent avec un chalumeau Posté par Xouma

Chauffer un vieux couteau avec un manche en argent au chalumeau.



Vidéo () : Chauffer un couteau en argent au chalumeau





Sur le même sujet :

Vidéo : Chalumeau + Sèche-cheveux = Popcorn Vidéo : Eteindre un chalumeau avec sa langue Vidéo : Affûter un couteau à 1$ Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2580 Karma: 6475 En ligne ! Re: Chauffer un vieux couteau en argent avec un chalumeau Re: Chauffer un vieux couteau en argent avec un chalumeau 3 Je me demande quel réaction chimique c'est... si seulement on avait un spécialiste des couteaux sous la main! Alphonse aide-nous! ellminster Je viens d'arriver Inscrit le: 26/10/2004 Envois: 71 Re: Chauffer un vieux couteau en argent avec un chalumeau Re: Chauffer un vieux couteau en argent avec un chalumeau 0

@LeFreund

Je me demande quel réaction chimique c'est... si seulement on avait un spécialiste des couteaux sous la main! Alphonse aide-nous!

Sur le thread d'origine, quelqu'un a proposé que c'était juste toutes les merdes accumulées au fil du temps dans le manche qui ne peut pas être 100% hermétique, puis chauffées => ça fait des chocapics. Citation :Sur le thread d'origine, quelqu'un a proposé que c'était juste toutes les merdes accumulées au fil du temps dans le manche qui ne peut pas être 100% hermétique, puis chauffées => ça fait des chocapics. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 651 Karma: 1889 Re: Chauffer un vieux couteau en argent avec un chalumeau Re: Chauffer un vieux couteau en argent avec un chalumeau 0 Le premier qui fait une comparaison avec une pratique sexuelle est prié de sortir! Delivrance Je m'installe Inscrit le: 2/2/2008 Envois: 121 Karma: 64 Re: Chauffer un vieux couteau en argent avec un chalumeau Re: Chauffer un vieux couteau en argent avec un chalumeau 0 L'épidémie de gastro est bien arrivée koikoi_koi Koluche Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 6748 Karma: 16983 Re: Chauffer un vieux couteau en argent avec un chalumeau Re: Chauffer un vieux couteau en argent avec un chalumeau 1 Vous navigateur est trop vieux asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 573 Karma: 206 Re: Chauffer un vieux couteau en argent avec un chalumeau Re: Chauffer un vieux couteau en argent avec un chalumeau 1

@LeFreund

Je me demande quel réaction chimique c'est... si seulement on avait un spécialiste des couteaux sous la main! Alphonse aide-nous!

Peut-être un matériau qui se dilate à la chaleur dans un matériau qui ne se dilate pas ? Citation :Peut-être un matériau qui se dilate à la chaleur dans un matériau qui ne se dilate pas ? TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3124 Karma: 12884 En ligne ! Re: Chauffer un vieux couteau en argent avec un chalumeau Re: Chauffer un vieux couteau en argent avec un chalumeau 0 On dirait un serpent qui mue... dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2151 Karma: 4521 En ligne ! Re: Chauffer un vieux couteau en argent avec un chalumeau Re: Chauffer un vieux couteau en argent avec un chalumeau 0 8h30 , je regarde un couteau déféquer...

tout va bien Keussy Je m'installe Inscrit le: 2/11/2016 Envois: 127 Karma: 97 En ligne ! Re: Chauffer un vieux couteau en argent avec un chalumeau Re: Chauffer un vieux couteau en argent avec un chalumeau 0

La réaction a lieu grâce à la chaleur procurer par le chalumeau sur le manche, cette réaction est appeler aussi bromotiphyl.

Elle permet avec la réaction chimique de l'argent en fusion et l'interaction avec l'air (Azote, dioxyde de carbone, dioxygène) une éruption de matière spontané.

Ainsi s'ensuit une réaction d'oxydo-réduction de vecteur 2 dans le sens inverse de la source de chaleur.



Afficher le spoil Afficher le spoil C'est faux. C'est une réaction isotopique du bromure d'argent Par liens fréquents.La réaction a lieu grâce à la chaleur procurer par le chalumeau sur le manche, cette réaction est appeler aussi bromotiphyl.Elle permet avec la réaction chimique de l'argent en fusion et l'interaction avec l'air (Azote, dioxyde de carbone, dioxygène) une éruption de matière spontané.Ainsi s'ensuit une réaction d'oxydo-réduction de vecteur 2 dans le sens inverse de la source de chaleur. Djizeusse Je m'installe Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 402 Karma: 767 En ligne ! Re: Chauffer un vieux couteau en argent avec un chalumeau Re: Chauffer un vieux couteau en argent avec un chalumeau 0 Les enfants on ne fait pas ça à la maison avec l'argenterie de Mémé! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.