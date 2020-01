Vidéo : Un enfant intervient dans un road rage entre un cycliste et un automobiliste (Bois-Colombes) Posté par Koreus

Un enfant intervient dans un road rage entre un cycliste et un automobiliste dans une rue de Bois-Colombes.



Vidéo (1mn4s) : Un enfant intervient dans un road rage (Bois-Colombes)





Sur le même sujet :

Vidéo : Chauffard vs Cycliste avec des enfants (Ain) Vidéo : Harcelée par un conducteur, une cycliste se venge Vidéo : Road Rage entre des cyclistes et des scooteristes (Paris) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2116 Karma: 2300 Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... 18

@Bloodyfox

Mouais en même temps autant le mec réagis comme un con violent, autant je comprends pas comment on peut autoriser le vélo à

des endroit comme cela où il n'y a clairement pas la place. C'est juste super dangereux.



Il y a pas la place pour quoi ?

Le vélo avance, la voiture roule derrière. Ca s'appelle le partage de la route.



Et accessoirement, c'est une zone limitée à 30km/h. Citation :Il y a pas la place pour quoi ?Le vélo avance, la voiture roule derrière. Ca s'appelle le partage de la route.Et accessoirement, c'est une zone limitée à 30km/h. Moi_le_pape Je m'installe Inscrit le: 8/1/2015 Envois: 216 Karma: 301 Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... 8

@Bloodyfox

Mouais en même temps autant le mec réagis comme un con violent, autant je comprends pas comment on peut autoriser le vélo à des endroit comme cela où il n'y a clairement pas la place. C'est juste super dangereux.

Je ne suis pas tout un pratiquant du cyclisme, mais pourquoi ce serait plus l'emplacement d'une voiture que d'un vélo ?

Après tout, pourquoi ce ne serait pas une rue uniquement pour les vélos ?



Donc quand ça roule sur le trottoir, ça gueule.

Quand ça roule sur la route, ça gueule.

Désolé, on n'a pas encore inventé le vélo volant, et encore je suis sûr que tu gueulerais pour ça aussi. Citation :Je ne suis pas tout un pratiquant du cyclisme, mais pourquoi ce serait plus l'emplacement d'une voiture que d'un vélo ?Après tout, pourquoi ce ne serait pas une rue uniquement pour les vélos ?Donc quand ça roule sur le trottoir, ça gueule.Quand ça roule sur la route, ça gueule.Désolé, on n'a pas encore inventé le vélo volant, et encore je suis sûr que tu gueulerais pour ça aussi.

21 commentaires Auteur Conversation camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 602 Karma: 1759 En ligne ! Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... 7 Je ne le voyais pas comme ça Pascal Legitimus... Franchement il me déçoit Bloodyfox Je m'installe Inscrit le: 7/3/2014 Envois: 398 Karma: 278 Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... 0 Mouais en même temps autant le mec réagis comme un con violent, autant je comprends pas comment on peut autoriser le vélo à des endroit comme cela où il n'y a clairement pas la place. C'est juste super dangereux. TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3126 Karma: 12887 Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... 0 Un automobiliste qui roule comme le cul, des cyclistes qui font la leçon, le ciel est bleu, l'eau mouille, tout ça... Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2116 Karma: 2300 Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... 18

@Bloodyfox

Mouais en même temps autant le mec réagis comme un con violent, autant je comprends pas comment on peut autoriser le vélo à

des endroit comme cela où il n'y a clairement pas la place. C'est juste super dangereux.



Il y a pas la place pour quoi ?

Le vélo avance, la voiture roule derrière. Ca s'appelle le partage de la route.



Et accessoirement, c'est une zone limitée à 30km/h. Citation :Il y a pas la place pour quoi ?Le vélo avance, la voiture roule derrière. Ca s'appelle le partage de la route.Et accessoirement, c'est une zone limitée à 30km/h. nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 544 Karma: 711 Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... 5 Une preuve, une plainte, une amende. Il se calmera Agostino Je m'installe Inscrit le: 15/4/2009 Envois: 187 Karma: 580 En ligne ! Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... 1 Tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup de conflits qui se régleraient plus simplement si les gens étaient bien élevés quand même. Y a aucun doute que quelque chose a été loupé durant l'éducation de ce mec... Moi_le_pape Je m'installe Inscrit le: 8/1/2015 Envois: 216 Karma: 301 Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... 8

@Bloodyfox

Mouais en même temps autant le mec réagis comme un con violent, autant je comprends pas comment on peut autoriser le vélo à des endroit comme cela où il n'y a clairement pas la place. C'est juste super dangereux.

Je ne suis pas tout un pratiquant du cyclisme, mais pourquoi ce serait plus l'emplacement d'une voiture que d'un vélo ?

Après tout, pourquoi ce ne serait pas une rue uniquement pour les vélos ?



Donc quand ça roule sur le trottoir, ça gueule.

Quand ça roule sur la route, ça gueule.

Désolé, on n'a pas encore inventé le vélo volant, et encore je suis sûr que tu gueulerais pour ça aussi. Citation :Je ne suis pas tout un pratiquant du cyclisme, mais pourquoi ce serait plus l'emplacement d'une voiture que d'un vélo ?Après tout, pourquoi ce ne serait pas une rue uniquement pour les vélos ?Donc quand ça roule sur le trottoir, ça gueule.Quand ça roule sur la route, ça gueule.Désolé, on n'a pas encore inventé le vélo volant, et encore je suis sûr que tu gueulerais pour ça aussi. s4m0t Je viens d'arriver Inscrit le: 20/12/2018 Envois: 15 En ligne ! Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... 3 L'insulte lancée à la fin est qualifiable d'injure publique (1 an de prison et 12 000€ d'amende).

Je tire de ma petite expérience de vélotaffeur en IDF que les conducteurs de camionnette sont souvent les pires ! Non seulement par leur conduite mais surtout dans leur réaction a posteriori. Parfois même avec un véhicule arborant fièrement les couleurs de leur entreprise. Un petit mail à l'employeur est en général très efficace car s'il arrive quelque chose, c'est sur lui que ça va retomber. Korky Je m'installe Inscrit le: 22/9/2006 Envois: 103 Karma: 238 Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... 1

@Bloodyfox

Mouais en même temps autant le mec réagis comme un con violent, autant je comprends pas comment on peut autoriser le vélo à des endroit comme cela où il n'y a clairement pas la place. C'est juste super dangereux.





Ben dis donc... à en croire ta réflexion, ça en fait un paquet des portions de routes qui devraient être interdites aux vélos....



J'ai l'impression que les gens ont tellement l'habitude de voir les vélos rouler sur les trottoirs, que quand il y a une personne normal qui empreinte la route, qui est l’endroit où doit réellement rouler un vélo, les gens sont choqués et ne trouvent pas ça normal. Citation :Ben dis donc... à en croire ta réflexion, ça en fait un paquet des portions de routes qui devraient être interdites aux vélos....J'ai l'impression que les gens ont tellement l'habitude de voir les vélos rouler sur les trottoirs, que quand il y a une personne normal qui empreinte la route, qui est l’endroit où doit réellement rouler un vélo, les gens sont choqués et ne trouvent pas ça normal. Infame_ZOD Kréatif Inscrit le: 10/12/2013 Envois: 5692 Karma: 6217 Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... 1

@Agostino

Tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup de conflits qui se régleraient plus simplement si les gens étaient bien élevés quand même. Y a aucun doute que quelque chose a été loupé durant l'éducation de ce mec...



C'est toujours des gens bien élevés qui finissent un jour ou l'autre par péter un plomb. Comme pour les accidents. On entends souvent " C'est la 1ere fois que ça m'arrive..."

Je dis pas que les connards n'existent pas. Mais que c'est plus une histoire de moment ou de situation. Citation :C'est toujours des gens bien élevés qui finissent un jour ou l'autre par péter un plomb. Comme pour les accidents. On entends souvent " C'est la 1ere fois que ça m'arrive..."Je dis pas que les connards n'existent pas. Mais que c'est plus une histoire de moment ou de situation. puissancesnake Je viens d'arriver Inscrit le: 25/6/2013 Envois: 12 Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... 1 J'ai compris cette phrase : "Tu casses les couilles dès le matin avec ton vélo toute la rdjdflkehddlfmmsdjfkdqhfdklqfjdfjhqdlfjhqs" Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3043 Karma: 4379 Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... 1 Moi je dis respect pour le gamin. Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2245 Karma: 6874 Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... 0 Ce qui me "fascine" toujours dans ces cas-là, ce sont ces gens impatients - donc j'imagine pressés - qui prennent quand même le temps, finalement, de décharger leur stress sur les autres...



Bilan :



Option 1 : J'accepte la configuration et je prends mon mal en patience => " 1 minute pour faire 800m "

Option 2 : Je ne l'accepte pas et je perds le contrôle de moi même => " 40 secondes pour faire 800m + arrêt 1 minute pour jouer les énervés " (+ bonus : je fais chier les autres usagers en bloquant la circulation) koikoi_koi Koluche Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 6749 Karma: 17009 En ligne ! Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... 1

"Arrêtez de commenter, melez vous de votre cul, si j'veux lui casser la gueule je lui casse la gueule, bandes de connards !"



Vous navigateur est trop vieux Le conducteur à un message pour nous"Arrêtez de commenter, melez vous de votre cul, si j'veux lui casser la gueule je lui casse la gueule, bandes de connards !" bixouille Je viens d'arriver Inscrit le: 17/9/2004 Envois: 59 Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... 1 Pour information, le cycliste doit rouler à 1m des voitures garées (c'est ce que le cycliste tente d'expliquer, assez mal), et la voiture qui le double doit laisser un espace d'un mètre entre elle et le cycliste lors du dépassement.

Là il n'y a pas la place, la voiture ne devrait pas doubler. Et d'ailleurs, le vélo pourrait légalement rouler au milieu de la route, c'est également autorisé dans ce cas. GrooveGang Je m'installe Inscrit le: 8/10/2014 Envois: 348 Karma: 788 Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... 0 @Apowers Je suis d'accord que la configuration de la route oblige à adopter le comportement que tu cite, mais faut pas oublier que beaucoup de personne sont obligé d'être sur la route tout les jours pour travailler, et que c'est compliqué de devoir rester derrière tous les vélos que l'on croise en ville. Le vrai problème c'est le manque de piste cyclable.. Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 29588 Karma: 7796 En ligne ! Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... 0

@Infame_ZOD

Citation :

@Agostino

Tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup de conflits qui se régleraient plus simplement si les gens étaient bien élevés quand même. Y a aucun doute que quelque chose a été loupé durant l'éducation de ce mec...



C'est toujours des gens bien élevés qui finissent un jour ou l'autre par péter un plomb. Comme pour les accidents. On entends souvent " C'est la 1ere fois que ça m'arrive..."

Je dis pas que les connards n'existent pas. Mais que c'est plus une histoire de moment ou de situation.





Mickey 3D - Les Gens Raisonnables Citation :Mickey 3D - Les Gens Raisonnables Hugo-Drax Je m'installe Inscrit le: 26/5/2016 Envois: 219 Karma: 1156 Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... Re: Un enfant intervient dans un road rage entre un cycli... 0 en insultant le cycliste de connard.

On traite de, mais on insulte pas de

"en traitant le cycliste de connard" ou "en insultant le cycliste". Citation :On traite de, mais on insulte pas de"en traitant le cycliste de connard" ou "en insultant le cycliste". Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.