Vidéo : Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine d'un millionnaire (Uruguay) Posté par Alex333

Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine de l'homme d'affaires argentin Federico Alvarez Castillo à José Ignacio, en Uruguay.



Vidéo (7s) : Un hélicoptère largue un cochon mort dans une piscine





Bloodyfox Je m'installe Inscrit le: 7/3/2014 Envois: 400 Karma: 272 Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... 0 Quoi ? J'ai dû mal à comprendre le pourquoi et le comment. chbenz Je masterise ! Inscrit le: 30/7/2014 Envois: 3750 Karma: 3960 Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... 2 Bien visé bn en tout cas ! Framby Je m'installe Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 337 Karma: 1024 Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... 2 WTF? Et du coup, le mec qui filme, j'imagine que ce n'est pas le propriétaire d'après la description. Donc ça veut dire que le mec ne s'est même pas rendu compte qu'il y avait un mec chez lui, pendant qu'il était là? Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 141 Karma: 319 En ligne ! Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... 2 Le mec avait déclaré "j'arrêterai de boire quand les cochons voleront dans le ciel Uruguayen !" C'est ça de parier avec des potes blindés... dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2152 Karma: 4529 Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... 1 y a rien de cohérent ds cette vidéo !

un cochon ? pourquoi ?

mort ? bah après une chute pareille , il ne peut qu’être mort ...

et y a un mec qui filme depuis le bord de la piscine ? WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2516 Karma: 7830 Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... 1 Tiens un cochon mort dans notre piscine ... bon bah on va le bouffer !



WTF ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 604 Karma: 809 Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... 0 Spider-Cochon Spider-Cochon, ah bah non ! TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3128 Karma: 12887 En ligne ! Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... 0 Ils l'ont finalement sorti de l'eau, l'ont fait rôtir puis l'ont mangé.



Qui veut un bon rôti de Cochon au chlore ? Miam !! Citation :Qui veut un bon rôti de Cochon au chlore ? Miam !! pOpO_510 Je m'installe Inscrit le: 17/4/2008 Envois: 179 Karma: 123 Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... 1 Joli plat ! (de cotes de porc) Anthooo J'aime glander ici Inscrit le: 20/5/2016 Envois: 6443 Karma: 3154 En ligne ! Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... 0 WTF rien ne va dans ce titre et cette déscription Fifou006 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 6 Karma: 55 En ligne ! Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... 4 Alors un millionnaire en Amérique du sud. Ok

On lui envoie un cochon mort, dans sa piscine. Ok.



perso, j'appelle ça un avertissement. Un peu comme dans un film de Scorsese Coppola (Film le Parrain) où le mec se retrouve avec la tête de son cheval dans son lit ouzvig J'aime glander ici Inscrit le: 1/5/2007 Envois: 6443 Karma: 2564 En ligne ! Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... 1

@Fifou006

Alors un millionnaire en Amérique du sud. Ok

On lui envoie un cochon mort, dans sa piscine. Ok.



perso, j'appelle un avertissement. Un peu comme d'un film de Scorsese où le mec se retrouve avec la tête de son cheval dans son lit





https://youtu.be/UEwvBJWoNOk



Pour ceux qui savent pas, je ne mets que le lien parce que...enfin voilà Citation :Pour ceux qui savent pas, je ne mets que le lien parce que...enfin voilà Fifou006 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 6 Karma: 55 En ligne ! Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... 0 @ouzvig ouai Coppola. Bien vu lol. GILLESDULEMAN Je m'installe Inscrit le: 5/11/2015 Envois: 162 Karma: 328 En ligne ! Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... 0 Manger un cochon mort (éviscéré ?) à une date inconnue et conservé au chaud dans un hélicoptère puis largué dans une piscine ?

Je pense que le millionnaire a trouvé malin de dire cela, version moderne du "nananère" ou du "même pas mal", mais je doute qu'il l'ait croqué/bâfré/mangé/dégusté... ou alors les millionnaires ne sont plus ce qu'ils étaient !



*** le film me fait plutôt penser à un coup de pub, comme le rappeur français qui prend une balle dans l'aile de sa voiture au moment de sortir un album et refuse de porter plainte... Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 141 Karma: 319 En ligne ! Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... Re: Un hélicoptère largue un cochon mort dans la piscine ... 0 Fake : la piscine est ridiculement petite pour un millionnaire !