Vidéo : Un voisin appelle la police à cause des cris d'un perroquet (États-Unis) Posté par lvishd

En Floride, un voisin appelle la police à cause d'un perroquet qui crie « Au secours, laissez-moi sortir ! ».



Vidéo (1mn54s) : Un voisin appelle la police à cause d'un perroquet





Adriano_ Je masterise ! Inscrit le: 17/6/2005 Envois: 3289 Karma: 1165 Re: Un voisin appelle la police à cause des cris d'u... 12 Qui nous dit qu'il n'a pas appris cette phrase a cause de la connasse qui hurle au sous-sol ?

13 commentaires Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2594 Karma: 6491 En ligne ! Re: Un voisin appelle la police à cause des cris d'u... Re: Un voisin appelle la police à cause des cris d'u... 2 Si seulement Josef Fritzl avait vu ce tuto avant... Adriano_ Je masterise ! Inscrit le: 17/6/2005 Envois: 3289 Karma: 1165 Re: Un voisin appelle la police à cause des cris d'u... Re: Un voisin appelle la police à cause des cris d'u... 12 Qui nous dit qu'il n'a pas appris cette phrase a cause de la connasse qui hurle au sous-sol ? Grigrou Je m'installe Inscrit le: 27/12/2015 Envois: 194 Karma: 144 Re: Un voisin appelle la police à cause des cris d'u... Re: Un voisin appelle la police à cause des cris d'u... 0 C'est une belle histoire. Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 143 Karma: 334 Re: Un voisin appelle la police à cause des cris d'u... Re: Un voisin appelle la police à cause des cris d'u... 1 Le perroquet devait juste se plaindre d'avoir été promené par un fou avec un de ses potes... DarkSun Je suis accro Inscrit le: 26/2/2009 Envois: 1177 Karma: 135 Re: Un voisin appelle la police à cause des cris d'u... Re: Un voisin appelle la police à cause des cris d'u... 0 Adriano_ "connasse" était vraiment utile dans ta phrase ? "connasse" était vraiment utile dans ta phrase ? Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 7188 Karma: 4552 Re: Un voisin appelle la police à cause des cris d'u... Re: Un voisin appelle la police à cause des cris d'u... 0 J'irais quand même voir au fond du jardin... specter Je viens d'arriver Inscrit le: 16/6/2010 Envois: 54 Re: Un voisin appelle la police à cause des cris d'u... Re: Un voisin appelle la police à cause des cris d'u... 3 Ils auraient au moins pu abattre le chien, c'est le minimum pour tout le monde. madriz Je viens d'arriver Inscrit le: 8/11/2011 Envois: 92 Re: Un voisin appelle la police à cause des cris d'u... Re: Un voisin appelle la police à cause des cris d'u... 4 moi c'est pareil, j'avais un cochon qui criait ça chaque fois qu'il montait en hélico PAST3K Je m'installe Inscrit le: 9/7/2019 Envois: 145 Karma: 389 Re: Un voisin appelle la police à cause des cris d'u... Re: Un voisin appelle la police à cause des cris d'u... 0

@specter

Ils auraient au moins pu abattre le chien, c'est le minimum pour tout le monde.



C'est vrai, sa brouille les transmissions radio!

(ceci est une référence à un film, qui trouvera le titre?) -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3034 Karma: 836 Re: Un voisin appelle la police à cause des cris d'u... Re: Un voisin appelle la police à cause des cris d'u... 1 C'est une bonne technique pour avoir un prisonnier. Toujours avoir un perroquet à montrer à la police. Adriano_ Je masterise ! Inscrit le: 17/6/2005 Envois: 3289 Karma: 1165 Re: Un voisin appelle la police à cause des cris d'u... Re: Un voisin appelle la police à cause des cris d'u... 0 @DarkSun Oui, ça fait partie du ressort comique. Sans ça, j'allais moins haut. Legion_Geth Je m'installe Inscrit le: 9/3/2013 Envois: 151 Karma: 189 Re: Un voisin appelle la police à cause des cris d'u... Re: Un voisin appelle la police à cause des cris d'u... 0

@madriz

moi c'est pareil, j'avais un cochon qui criait ça chaque fois qu'il montait en hélico

merci pour ce fou-rire, purée, c'était magnifique. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1542 Karma: 2382 Re: Un voisin appelle la police à cause des cris d'u... Re: Un voisin appelle la police à cause des cris d'u... 0 @DarkSun



Si elle hurle, c'est que s'en est une pour la personne qui l'a retient.



CQFD.



Merci.