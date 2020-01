Vidéo : Deux garçons chahutent dans une salle de bain Posté par Bowane

Deux garçons chahutent dans une salle de bain. Soudain, c'est le drame !



Vidéo (28s) : Chahuter dans une salle de bain (Fail)





Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2600 Karma: 6508 En ligne ! Re: Deux garçons chahutent dans une salle de bain Re: Deux garçons chahutent dans une salle de bain 3 Normalement on colle des autocollants en forme d'oiseaux sur les vitres pour éviter que les pigeons se les prennent... enfin, je dis ça, je dis rien. Grigrou Je m'installe Inscrit le: 27/12/2015 Envois: 195 Karma: 143 Re: Deux garçons chahutent dans une salle de bain Re: Deux garçons chahutent dans une salle de bain 0 C'est gay daleksek Je viens d'arriver Inscrit le: 26/4/2018 Envois: 50 Karma: 102 Re: Deux garçons chahutent dans une salle de bain Re: Deux garçons chahutent dans une salle de bain 1 Ca leur à permis de briser la glace entre eux, et ne plus se disputer Musard Je viens d'arriver Inscrit le: 20/4/2011 Envois: 68 Re: Deux garçons chahutent dans une salle de bain Re: Deux garçons chahutent dans une salle de bain 1 Je croyais que plus rien ne l'étonnerait à Orelsan WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2518 Karma: 7864 Re: Deux garçons chahutent dans une salle de bain Re: Deux garçons chahutent dans une salle de bain 0 Il est coquin ce titre de vidéo. Kentriodon Je m'installe Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 303 Karma: 418 Re: Deux garçons chahutent dans une salle de bain Re: Deux garçons chahutent dans une salle de bain 0 Avec les morceaux, il y a moyen de se fabriquer un costume. Arnooz Je m'installe Inscrit le: 30/11/2018 Envois: 128 Karma: 122 Re: Deux garçons chahutent dans une salle de bain Re: Deux garçons chahutent dans une salle de bain 0 Vu la tête qu'il fait, je me demande si il est pas tombé aussi sur le pommeaux de douche...