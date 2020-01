Vidéo : Démarrer une PlayStation dans l'émulateur EmuVR Posté par Xouma

Démarrer une PlayStation dans l'émulateur en réalité virtuelle EmuVR.



Vidéo (2mn42s) : Démarrer une PS1 dans EmuVR





Auteur Conversation Demetan Je suis accro Inscrit le: 29/3/2012 Envois: 1319 Karma: 115 Re: Démarrer une PlayStation dans l'émulateur EmuVR Re: Démarrer une PlayStation dans l'émulateur EmuVR 2 Ce son mythique n'empêche... Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 964 Karma: 1185 Re: Démarrer une PlayStation dans l'émulateur EmuVR Re: Démarrer une PlayStation dans l'émulateur EmuVR 1 Tu priais à chaque fois que l'écran noir apparaisse ! Watts Je viens d'arriver Inscrit le: 21/6/2016 Envois: 11 Re: Démarrer une PlayStation dans l'émulateur EmuVR Re: Démarrer une PlayStation dans l'émulateur EmuVR 1 Hahahah ! Que de fois a la mettre sur la tranche, sur le dos avec la premiere version 1001 en esperant entendre la sorte de scintillement avec lecran noir. Pfiouu ! On se fait vieux ... Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 68938 Karma: 5514 Re: Démarrer une PlayStation dans l'émulateur EmuVR Re: Démarrer une PlayStation dans l'émulateur EmuVR 0 Combien de fois avec les copains on étaient stressé devant cet écran titre, bien vu le coup de mettre la console dans l'autre sens, mais je pensais qu'il aurait passé un coup sur le cd avant de passer à cette étape ( qui en vrai ne marchait pas plus qu'une prière ). Mytrax Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 141 Karma: 130 Re: Démarrer une PlayStation dans l'émulateur EmuVR Re: Démarrer une PlayStation dans l'émulateur EmuVR 2 Arriver à ce niveaux là de simulation, c'est à ce demander si nous, ne vivons pas dans une simulation qui simule une autre simulation par émulation ... Grabul Je m'installe Inscrit le: 9/6/2009 Envois: 152 Karma: 331 Re: Démarrer une PlayStation dans l'émulateur EmuVR Re: Démarrer une PlayStation dans l'émulateur EmuVR 0 "Le truc que les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre..."

Une blague qui est devenu réalité :'( Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4622 Karma: 4451 Re: Démarrer une PlayStation dans l'émulateur EmuVR Re: Démarrer une PlayStation dans l'émulateur EmuVR 0 Démarrer le chargement de la cassette de "Hunter killer" sur Amstrad et poireauter presque 20 minutes....

De no't temps, les ordinateurs marchaient au charbon, p'ti merdeux ! Rectum Je m'installe Inscrit le: 16/11/2007 Envois: 198 Karma: 99 Re: Démarrer une PlayStation dans l'émulateur EmuVR Re: Démarrer une PlayStation dans l'émulateur EmuVR 0 Et souffler sur les cassettes NES, tapoter le bouton power, jusqu'à ce qu'à la 27ème fois, miracle ça marche ! PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10425 Karma: 9084 Re: Démarrer une PlayStation dans l'émulateur EmuVR Re: Démarrer une PlayStation dans l'émulateur EmuVR 0 Ce stress ! Le_Spleen Je suis accro Inscrit le: 22/5/2013 Envois: 838 Karma: 1068 En ligne ! Re: Démarrer une PlayStation dans l'émulateur EmuVR Re: Démarrer une PlayStation dans l'émulateur EmuVR 0 J'ai ce thème (20th anniversary) sur ma ps4, ça me fait des zigouigouis dans le ventre à chaque fois que je lance la console. PseudoPris Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 389 Karma: 283 En ligne ! Re: Démarrer une PlayStation dans l'émulateur EmuVR Re: Démarrer une PlayStation dans l'émulateur EmuVR 0 @Grabul Ben non. J'ai bien plus de 20 ans. Tu peux en rajouter 30 ans, j'ai toujours été adepte d'ordinateur, j'ai eu mon premier en 1982 (à 12 ans, un Oric1) mais je n'ai jamais été fan de console, jamais eu : j'ai toujours joué sur PC.



Donc non, je ne comprends pas non plus. Si quelqu'un peut m'éclairer, merci. Mental Je viens d'arriver Inscrit le: 26/11/2010 Envois: 89 Karma: 310 En ligne ! Re: Démarrer une PlayStation dans l'émulateur EmuVR Re: Démarrer une PlayStation dans l'émulateur EmuVR 0

@Mytrax

Ref : Citation :Ref : https://www.youtube.com/watch?v=l0k92RSxYq0







