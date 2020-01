Vidéo : Un spectaculaire point en double mixte au badminton (Masters d’Indonésie) Posté par Xouma

Un spectaculaire point en double mixte au badminton pendant le Masters d’Indonésie.



Vidéo (2mn) : Spectaculaire point en double mixte au badminton





Auteur Conversation Arthur34 Je m'installe Inscrit le: 12/10/2014 Envois: 415 Karma: 645 Re: Un spectaculaire point en double mixte au badminton (... Re: Un spectaculaire point en double mixte au badminton (... 2 Double mixte ?! Geo-graphic Koreus Addict Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21068 Karma: 16735 Re: Un spectaculaire point en double mixte au badminton (... Re: Un spectaculaire point en double mixte au badminton (... 1 Incroyable, j'ai pas su quel camp choisir tellement c'était de haute volée ! karmelietTriple Je viens d'arriver Inscrit le: 20/1/2016 Envois: 43 Karma: 53 Re: Un spectaculaire point en double mixte au badminton (... Re: Un spectaculaire point en double mixte au badminton (... 5 C'est pas indiqué mais, ils ont commencé le match en 2007... Vilkas Je viens d'arriver Inscrit le: 20/4/2019 Envois: 15 Re: Un spectaculaire point en double mixte au badminton (... Re: Un spectaculaire point en double mixte au badminton (... 1 Pendant ce temps là des joueurs de tennis se plaignent parce qu'un spectateur éternue pendant un échange ^^ Maurice95 Je m'installe Inscrit le: 23/3/2018 Envois: 251 Karma: 319 Re: Un spectaculaire point en double mixte au badminton (... Re: Un spectaculaire point en double mixte au badminton (... 0 Super ! Je sais pas pourquoi mais j'étais pour les blancs ... TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3132 Karma: 12899 En ligne ! Re: Un spectaculaire point en double mixte au badminton (... Re: Un spectaculaire point en double mixte au badminton (... 0 Punaise ! espalemit Je suis accro Inscrit le: 29/4/2016 Envois: 662 Karma: 421 Re: Un spectaculaire point en double mixte au badminton (... Re: Un spectaculaire point en double mixte au badminton (... 0 @Koreus c'est un double féminin (les commentateurs le disent à la fin). SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 257 Karma: 401 Re: Un spectaculaire point en double mixte au badminton (... Re: Un spectaculaire point en double mixte au badminton (... 1 j'ai l'impression de voir 2 hommes vs 2 femmes mais comme on est en dans le progrès je ne suis pas sûr.