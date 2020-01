Vidéo : Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pendant l'acte 62 des Gilets jaunes (Paris) Posté par DeeNa

Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pendant l'acte 62 des Gilets jaunes à Paris.



Vidéo (40s) : Un manifestant frappé au sol par un policier (Gilets jaunes #62)





Sur le même sujet :

Vidéo : Un CRS reçoit un éclat de pétard au visage (Gilets jaunes #60) Vidéo : Un Gilet Jaune ne mâche pas ses mots face à la députée Hélène Zannier Vidéo : Pourquoi les CRS portent un casque ? (HOTU) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2395 Karma: 4008 Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... 0

"Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique."



Dans 10 jours :



"Le parquet de Paris a refermé le dossier et classé l'affaire sans suite, n'ayant rien trouvé à reprocher à l'officier de Police". goustaf Je m'installe Inscrit le: 1/12/2004 Envois: 135 Karma: 203 Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... 3 Bon, je sais "on n'a pas le contexte"....

....Mais vu comme ça c'est quand même la grande classe non?



Merci à mes VDD, j'avais pas vu qu'il lui crachait au visage...bon ben du coup peut-on dire que la grande classe est partagée?

On fait quoi, un partout balle au centre? Tophus Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 539 Karma: 59 Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... 2 Effectivement on a pas le début mais RIEN absolument RIEN ne justifie de la violence envers une personne au sol maitrisée.



Ce policier est un animal qui doit finir en cage. te-deum Je viens d'arriver Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 52 Karma: 196 Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... 0 Allez, on va tirer dans le chapeau les phrases des politiques/syndicats :

- Les forces de polices sont exténués

- Oui mais on a pas le contexte

- Je ne l’excuse pas, mais je comprends le craquage

- Merci de respecter sa présomption d'innocence son innocence

- ...



Encore une affaire à étouffer pour la police des polices et la justice cowid Je m'installe Inscrit le: 18/6/2012 Envois: 109 Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... 1



EDIT: j'ai bien l'impression qu'il lui crache à la gueule Je sais pas, je me demande ce qu'il a bien du lui dire pour se prendre une châtaigne. Je le trouve assez agité le mec au sol..perso j'éviterais de faire le kakou dans une situation pareil.EDIT: j'ai bien l'impression qu'il lui crache à la gueule Asmodee88 Je viens d'arriver Inscrit le: 17/11/2016 Envois: 20 En ligne ! Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... 2 @cowid si tu regarde bien il lui crache au visage Ludo44 Je suis accro Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 1873 Karma: 496 Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... 0 Et c'est reparti pour un tour..... WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2520 Karma: 7869 Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... 0 Ca en fait des enquêtes d’ouverte depuis 2 mois. On dirait un rpg. kikekoi Je suis accro Inscrit le: 24/1/2008 Envois: 827 Karma: 724 Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... 0 Aucune éducation ce manifestant. Il doit être sous l'emprise de quelques substances TitanTopRunner Je viens d'arriver Inscrit le: 31/3/2019 Envois: 10 Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... 0 “ Quel est la différence entre les CRS avec des casque à bande jaune et les CRS avec des casque à bande bleue ? ”



Réponse de Virgile G. (OFFICIER DE POLICE EN CRS, MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR) :



Bonjour Gervais,

Les fonctionnaires de police arborant une bande bleue appartiennent à des forces locales de la préfecture de police ou de la direction centrale de la sécurité publique. Ils réalisent une mission de maintien de l'ordre sur leur département, mais ne relèvent pas de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité à compétence nationale. Le casque équipé d'une bande jaune est le signe distinctif des CRS depuis 1969. Il s'agissait de les différencier des autres forces de l'ordre, à l'issue des événements de mai 1968, afin qu'ils ne soient pas accusés à tort de violence policière .



Source police-nationale.career-inspiration.com

( https://bit.ly/378DI6F ) Réponse de Virgile G. (OFFICIER DE POLICE EN CRS, MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR) :Bonjour Gervais,Les fonctionnaires de police arborant une bande bleue appartiennent à des forces locales de la préfecture de police ou de la direction centrale de la sécurité publique. Ils réalisent une mission de maintien de l'ordre sur leur département, mais ne relèvent pas de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité à compétence nationale. Le casque équipé d'une bande jaune est le signe distinctif des CRS depuis 1969.Source police-nationale.career-inspiration.com Le_Spleen Je suis accro Inscrit le: 22/5/2013 Envois: 840 Karma: 1070 Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... 0 Peut être qu'il voulait pas partager son mangé. ça arrive souvent. Par contre quelqu'un peut lui dire d'arrêter de taper car le monsieur est déjà mort... Barpf Je viens d'arriver Inscrit le: 17/2/2014 Envois: 82 Karma: 114 Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... 0 @te-deum



Dis donc tu dois regretter le Far west où on pouvait accrocher à un arbre le premier venu sans qu'il puisse être donné de comprendre ou d'expliquer un geste !



Les phrases que tu cites contribuent à comprendre le phénomène des violences policières qu'on ne peut malheureusement nier.

Il suffit pas de virer les policiers qui sont jugés coupables. Si le terreau qui crée les violences policières est tjrs la, ça continuera toujours.



Il faut sanctionner quand c'est condamné.

Mais comprendre pour prévenir MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 887 Karma: 1080 Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... 0 Moi j'dis pas ça pour dénoncer le fautif mais je connais l'identité du policier violent : c'est l'agent Neymar. En effet, sa femme a eu l'audace de faire pipi dans ses céréales Chocapic le matin même. L'IGPN confirmera l'excuse de ce geste incivil et malheureux. Monolith Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2020 Envois: 1 Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... 1 "Pourquoi vous êtes aussi méchant, monsieur ?"



Bah pour commencer, cracher à la figure des policiers n'est certainement pas susceptible d'établir des relations cordiales .

Et comme d'habitude, on ne sait pas ce que le zouave a fait (ou non) pour finir dans cette situation (à terre, en sang). Windorias Je viens d'arriver Inscrit le: 5/6/2014 Envois: 79 Karma: 73 Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... 0 cowid facho! facho! Milot Je masterise ! Inscrit le: 31/10/2014 Envois: 4956 Karma: 2755 Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... 0 Alors qu'un stage chez la fille qui endort ses chiots... _Spo0n_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2028 Karma: 1827 Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... 1 Ça fait beaucoup d'enquêtes, l'IGPN va pouvoir jouer au cluedo jusqu'en 2050 -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3039 Karma: 835 En ligne ! Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... Re: Un policier frappe un manifestant maîtrisé au sol pen... 0 La vidéo n'a que peu de votes dans la chambre des liens. Mais Koreus sait quel sujet va apporter des centaines de commentaires! Malin le chef. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.