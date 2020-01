Vidéo : Chaque soir, elle embrasse ses 4 chiots pour les endormir Posté par Koreus

Chaque soir, elle embrasse ses 4 chiots pour les endormir. Et c'est radical !



Vidéo (35s) : Une fille fait des bisous à ses chiots pour les endormir





Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2609 Karma: 6550 Re: Chaque soir, elle embrasse ses 4 chiots pour les endo... 4 Le baiser de la mort Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2264 Karma: 6921 En ligne ! Re: Chaque soir, elle embrasse ses 4 chiots pour les endo... 4



Genre comme elle ! :









Je voulais partager l'info ailleurs mais là ça tombe à pic, comme ces charmants chiots !



Ceci n'est pas un message de haine anti-canidé, j'adore les bêbêtes de tous poils ! ^^



Le baiser de la mort



Non, c'est le baiser de l'Amour... Espèce de monstre ! Quand ils seront plus grands, faudra juste éviter de leur faire des mamours si il ne sont pas disposés à les recevoir !Genre comme elle !Je voulais partager l'info ailleurs mais là ça tombe à pic, comme ces charmants chiots !Citation :Non, c'est le baiser de l'Amour... Espèce de monstre ! Scruffy Koluche Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 6802 Karma: 17153 Re: Chaque soir, elle embrasse ses 4 chiots pour les endo... 2 L'astuce c'est de serrer bien fort les chiots même moi ça me choque







Milot Je masterise ! Inscrit le: 31/10/2014 Envois: 4956 Karma: 2755 En ligne ! Re: Chaque soir, elle embrasse ses 4 chiots pour les endo... 4 La question est:

Qu'a-t'elle mangé? corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1095 Karma: 2483 Re: Chaque soir, elle embrasse ses 4 chiots pour les endo... 0 Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2264 Karma: 6921 En ligne ! Re: Chaque soir, elle embrasse ses 4 chiots pour les endo... 0

Qu'a-t'elle mangé?



Au moins de l'ail fermenté ! Bon pour la santé, mauvais pour tout le reste et surtout pour les autres !! ^^ Citation :Au moins de l'ail fermenté ! Bon pour la santé, mauvais pour tout le reste et surtout pour les autres !! ^^