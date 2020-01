Vidéo : Quand tu ne sais pas ce que tu fais mais que tu es content de participer Posté par Bowane

Un dogue allemand voit son maitre faire des fentes. Il essaie de l'imiter.



Vidéo (57s) : Un chien imite son maître qui fait des fentes





Vidéo : Un chien imite une sirène Vidéo : Un chien imite des filles qui sautent sur un matelas Source : Forum

Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2618 Karma: 6568 Re: Quand tu ne sais pas ce que tu fais mais que tu es co... 0 Et à quoi ça sert à part faire réagir son dogue allemand de faire des fentes? TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3139 Karma: 12931 Re: Quand tu ne sais pas ce que tu fais mais que tu es co... 1



@LeFreund Si tu les fais mal, ça sert à bien te niquer les genoux S'ils faisait plutôt des fientes, ils rigoleraient moinsSi tu les fais mal, ça sert à bien te niquer les genoux Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 651 Karma: 718 Re: Quand tu ne sais pas ce que tu fais mais que tu es co... Re: Quand tu ne sais pas ce que tu fais mais que tu es co... 0 Conclusion: les humains ne savent pas faire un appel au jeu

Ça ressemble à rien et c’est pas dans le bon sens WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2524 Karma: 7878 Re: Quand tu ne sais pas ce que tu fais mais que tu es co... Re: Quand tu ne sais pas ce que tu fais mais que tu es co... 0 Mouai, enfin bon c’est pas une super imitation en même temps. Anaon Je suis accro Inscrit le: 29/11/2018 Envois: 900 Karma: 814 En ligne ! Re: Quand tu ne sais pas ce que tu fais mais que tu es co... Re: Quand tu ne sais pas ce que tu fais mais que tu es co... 2 A mes VDD vous êtes bien une bande de koreusiens ! Des râleurs nés ! La palme revient à celui qui reproche au chien de ne pas bien faire des fentes. Djizeusse Je m'installe Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 408 Karma: 770 Re: Quand tu ne sais pas ce que tu fais mais que tu es co... Re: Quand tu ne sais pas ce que tu fais mais que tu es co... 0 Dans la famille dingo, je voudrais le père, le fils et le chien svp Framby Je m'installe Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 339 Karma: 1034 Re: Quand tu ne sais pas ce que tu fais mais que tu es co... Re: Quand tu ne sais pas ce que tu fais mais que tu es co... 0 Comme @LeFreund, je me demande bien l'utilité de ce genre de mouvements. C'est pratiqué par des sportifs? dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2157 Karma: 4543 En ligne ! Re: Quand tu ne sais pas ce que tu fais mais que tu es co... Re: Quand tu ne sais pas ce que tu fais mais que tu es co... 0 @Framby c'est fait pour muscler des abdos aux mollets et c'est pratiqué surtout qd tu peux pas bouger de chez toi. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.