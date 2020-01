Vidéo : Un chien se sacrifie pour sauver un chiot Posté par Koreus

Une personne prépare une soupe au chiot mais un labrador refuse de la laisser faire.



Vidéo (28s) : Ce chien a le sens du sacrifice





Auteur Conversation Elu_T Je viens d'arriver Inscrit le: 5/7/2016 Envois: 29 Re: Un chien se sacrifie pour sauver un chiot Re: Un chien se sacrifie pour sauver un chiot 2 Bon dressage, mauvaise blague. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3059 Karma: 4404 Re: Un chien se sacrifie pour sauver un chiot Re: Un chien se sacrifie pour sauver un chiot 1 Il refait la blague une fois...deux fois... trois fois...le chien pete un boulard et mord son maître...dans le doute on euthanasie la portée des fois qu elle ait des gènes de violences...ah aha Paul_Alan Je viens d'arriver Inscrit le: 20/1/2020 Envois: 1 Re: Un chien se sacrifie pour sauver un chiot Re: Un chien se sacrifie pour sauver un chiot 0 A mon avis, il se mets plutôt la pour bloquer l'accès à la gamelle que pour s'ajouter personnellement aux ingrédients... XD gattaca Je m'installe Inscrit le: 5/9/2015 Envois: 153 Karma: 154 En ligne ! Re: Un chien se sacrifie pour sauver un chiot Re: Un chien se sacrifie pour sauver un chiot 0 Faut être bien tordu pour faire ce genre de blague à son chien... Pas sûr que le clebs oublie ce sale coup. plopplopplop Je suis accro Inscrit le: 8/5/2015 Envois: 722 Karma: 1032 Re: Un chien se sacrifie pour sauver un chiot Re: Un chien se sacrifie pour sauver un chiot 0 Il vaut mieux utiliser le chiot, il doit être plus tendre. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2158 Karma: 4544 Re: Un chien se sacrifie pour sauver un chiot Re: Un chien se sacrifie pour sauver un chiot 0

les labradors ! des supers toutous !!!!!! kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1550 Karma: 2400 En ligne ! Re: Un chien se sacrifie pour sauver un chiot Re: Un chien se sacrifie pour sauver un chiot 0 Il n'y a pas de mauvais chiens il n'y a que des mauvais maîtres.

Qui là franchement, mériterai une Golden (oui oui jeux de mot Inside).

Qu'il laisse tranquille la portée et le labrador.



Qui là franchement, mériterai une Golden (oui oui jeux de mot Inside).



Haut