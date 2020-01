Vidéo : Quand tu embrasses ta maitresse et que tu réalises que tu passes à la télé Posté par gazeleau

Lorsque tu galoches ton 'entre midi et 2' et que tu réalises que ton mariage est cramé à cause de ton passage à la caméra.

Et à l'inverse : Lorsque tu réalises que quand il t'a dit qu'il avait intention de quitter sa femme, c'était du flan.



Vidéo (13s) : Gaulé par la kisscam





L'homme a été retrouvé et il a confirmé, via un post sur Facebook, que sa femme l'avait quitté.

sa femme l'a quitté suite à la vidéo ou avant ?

sa femme l'a quitté suite à la vidéo ou avant ? Citation :sa femme l'a quitté suite à la vidéo ou avant ? Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 29616 Karma: 7861 En ligne ! Re: Quand tu embrasses ta maitresse et que tu réalises qu... Re: Quand tu embrasses ta maitresse et que tu réalises qu... 0 Version 1 : En tout cas, si la femme avait loupé la diffusion à la télé, elle aura toujours la possibilité de le chopper en traînant sur le web vu comment la vidéo buzz



Version 2 : En tout cas, si l'homme avait loupé la diffusion à la télé, il aura toujours la possibilité de la chopper en traînant sur le web vu comment la vidéo buzz



Vote pour ta version:



Vidéo: Gaulé par la kisscam

Crée le 2020-01-21 10:48:22 | Articles | proposé par | proposé par Wiliwilliam

C'est l'homme qui se fait gauler

C'est la femme qui se fait gauler

Le kiss cam le plus triste de tout les temps.

Que sa femme l'avait quitté et sa maîtresse aussi vu la gueule qu'elle fait, elle a du lui tapé un scandale...

Le VAR, c'est vraiment mesquin, ça repère absolument tout !

Quel grand romantique ! Il emmène sa maîtresse voir un match de foot ! Oooohhhhh trop trop chou...