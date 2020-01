Vidéo : Les chats sont vraiment des emmerdeurs Posté par Xouma

Assis sur l'accoudoir d'un canapé, un chat se demande comment embêter le chien.



Vidéo (36s) : Un chat réfléchit longtemps avant de frapper un chien





PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10456 Karma: 9174 Re: Les chats sont vraiment des emmerdeurs 1 On est bien d'accord que depuis le début, on sait tous ce qu'il va se passer ^^ MisoukErizo Je viens d'arriver Inscrit le: 7/8/2014 Envois: 23 Re: Les chats sont vraiment des emmerdeurs 0 Hilarant :pokerface: Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 29630 Karma: 7891 En ligne ! Re: Les chats sont vraiment des emmerdeurs 0 Au mon dieu! Pendant toute la vidéo, avec les commentaires magiques de la personne qui filme, le rire contenu ... J'y étais! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 655 Karma: 1904 Re: Les chats sont vraiment des emmerdeurs 0 Le chat devrait se méfier. Vu la corpulence du chien, on peut supposer qu'il a déjà bouffé quelques chats emmerdeurs! Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2398 Karma: 4047 En ligne ! Re: Les chats sont vraiment des emmerdeurs 3

@PurLio

On est bien d'accord que depuis le début, on sait tous ce qu'il va se passer ^^



Oui, car c'est écrit dans le titre de la vidéo. Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 3598 Karma: 2460 Re: Les chats sont vraiment des emmerdeurs 0 Haha ptdr ^^ fluffy Je suis accro Inscrit le: 7/6/2019 Envois: 1036 Karma: 1691 En ligne ! Re: Les chats sont vraiment des emmerdeurs 2 Et après tout ça, on se demande encore pourquoi les asiatiques les mangent ?! C'est nous qui avons rien compris... les chats sont des connards ! "C'était un communiqué du CCC..." Asuka Je m'installe Inscrit le: 15/3/2006 Envois: 169 Re: Les chats sont vraiment des emmerdeurs 2 WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2527 Karma: 7893 En ligne ! Re: Les chats sont vraiment des emmerdeurs 1

C'est nous qui avons rien compris... les chats sont des connards !



"C'était un communiqué du CCC..." Asuka Je m'installe Inscrit le: 15/3/2006 Envois: 169 Re: Les chats sont vraiment des emmerdeurs Re: Les chats sont vraiment des emmerdeurs 2 WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2527 Karma: 7893 En ligne ! Re: Les chats sont vraiment des emmerdeurs Re: Les chats sont vraiment des emmerdeurs 1

@fluffy

Et après tout ça, on se demande encore pourquoi les asiatiques les mangent ?!

C'est nous qui avons rien compris... les chats sont des connards !



"C'était un communiqué du CCC..."



T'as raison et ils mangent les chiens aussi, comme ca y pas de jaloux. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1551 Karma: 2398 Re: Les chats sont vraiment des emmerdeurs 0



- Vidéo de chat = CCC

- Vidéo motard = c'est la faute du motard

- Ski = Les bronzés font du ski

- Chat qui tombe sur ses pattes = Chat + Tartine.

- Russe = Alcool et gros bœufs de Kermesse.



... Liste non Exhaustive....



- Vidéo de chat = CCC - Vidéo motard = c'est la faute du motard - Ski = Les bronzés font du ski - Chat qui tombe sur ses pattes = Chat + Tartine. - Russe = Alcool et gros bœufs de Kermesse. ... Liste non Exhaustive.... Je vous en prie faites vous plaisirs... Le propre de la survie de l'Homme c'est l'évolution, pourtant on a toujours une armada de glandus pour nous ressortir les sempiternelles :- Vidéo de chat = CCC- Vidéo motard = c'est la faute du motard- Ski = Les bronzés font du ski- Chat qui tombe sur ses pattes = Chat + Tartine.- Russe = Alcool et gros bœufs de Kermesse.... Liste non Exhaustive....Je vous en prie faites vous plaisirs...