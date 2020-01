Vidéo : Quand tu n'as pas de Nintendo Switch dans le train Posté par Koreus

Aujourd'hui pour occuper un enfant dans le train, la solution de facilité est de lui son téléphone ou une console. Mais on peut aussi faire travailler son imagination avec une feuille transparente.



Vidéo (50s) : Un enfant s'amuse sans console dans un train !





Top commentaires Green_Is_Dead Je m'installe Inscrit le: 7/12/2018 Envois: 228 Karma: 200 Re: Quand tu n'as pas de Nintendo Switch dans le train 12

@Grigrou

C'est n'importe quoi, pourquoi partager cette merde ?

Dure journée, non?

Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 800 Karma: 1466 Re: Quand tu n'as pas de Nintendo Switch dans le train 6 j'ai eu fait pareil . Mais le personnage était dans ma tête et je le faisais bouger avec les yeux c'est plus facile.

Je vous rassure depuis le petit bonhomme a quitté ma tête.

@Grigrou

C'est n'importe quoi, pourquoi partager cette merde ?

Dure journée, non? Citation :Dure journée, non? Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 800 Karma: 1466 Re: Quand tu n'as pas de Nintendo Switch dans le train 6 j'ai eu fait pareil . Mais le personnage était dans ma tête et je le faisais bouger avec les yeux c'est plus facile.



Je vous rassure depuis le petit bonhomme a quitté ma tête.

bon par contre moi je les fait jusque mes 18 ans je fessais exactement la même chose mais avec ma main.bon par contre moi je les fait jusque mes 18 ans



A cette âge là, les enfants ont besoin de changer d'activité fréquemment. C'est à rajouter à l'arsenal. tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2211 Karma: 2535 Re: Quand tu n'as pas de Nintendo Switch dans le train Re: Quand tu n'as pas de Nintendo Switch dans le train 2 Alors autant les graphismes des paysages sont super réaliste, autant l'animation du perso et son skin son tout pourrit ! tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2211 Karma: 2535 Re: Quand tu n'as pas de Nintendo Switch dans le train Re: Quand tu n'as pas de Nintendo Switch dans le train 0 @Miribo pareil sauf qu'as 42 ans je le fait encore quand je suis passager d'une voiture ^^ Khaas Je m'installe Inscrit le: 28/1/2011 Envois: 421 Karma: 1166 Re: Quand tu n'as pas de Nintendo Switch dans le train Re: Quand tu n'as pas de Nintendo Switch dans le train 0 A son âge il devrait déjà être capable de fabriquer sa propre console.

Les jeux qu'on s'invente

