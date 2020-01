Vidéo : Un essuie-glace sexy sur la lunette arrière d'une voiture Posté par Xouma

Sur la lunette arrière de sa voiture, un Allemand a accroché un soutien-gorge sur son essuie-glace. Je vous laisse regarder pourquoi.



Vidéo (5s) : Essuie-glace sexy





marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 281 Karma: 424 Re: Un essuie-glace sexy sur la lunette arrière d'un... 5 zéro: Heureusement, l'automobiliste n'a pas balancé le liquide lave-glace.

PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10477 Karma: 9214 Re: Un essuie-glace sexy sur la lunette arrière d'un... 0 Blague salace dans 3, 2, 1... marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 281 Karma: 424 Re: Un essuie-glace sexy sur la lunette arrière d'un... 5 zéro: Heureusement, l'automobiliste n'a pas balancé le liquide lave-glace. CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13364 Karma: 15148 Re: Un essuie-glace sexy sur la lunette arrière d'un... 6 * France Allemagne ApprouvéAllemagne zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 656 Karma: 1904 Re: Un essuie-glace sexy sur la lunette arrière d'un... 0 Et le liquide lave glace, ça fait une faciale? EDIT: grillé par marcaflushhh







zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 656 Karma: 1904 Re: Un essuie-glace sexy sur la lunette arrière d'un... 0 Et le liquide lave glace, ça fait une faciale?

EDIT: grillé par marcaflushhh



TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3146 Karma: 12951 Re: Un essuie-glace sexy sur la lunette arrière d'un... 0

Arf, grillé par @CrazyCow



LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2625 Karma: 6576 Re: Un essuie-glace sexy sur la lunette arrière d'un... 1 Encore un article qui va récolter une pluie de commentaires (enfin, on l'espère, la pluie) WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2530 Karma: 7925 Re: Un essuie-glace sexy sur la lunette arrière d'un... 0 Blague à part c'est un coup à créer des accidents surtout en cas de pluie. MatPy Je viens d'arriver Inscrit le: 19/5/2018 Envois: 7 Re: Un essuie-glace sexy sur la lunette arrière d'un... 0 Toujours dans le bon goût ces Allemands ! Djizeusse Je m'installe Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 409 Karma: 770 Re: Un essuie-glace sexy sur la lunette arrière d'un... 0 @MatPy hm je suis prêt à parier qu'on peut trouver des français au goût allemand... alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 6122 Karma: 2584 Re: Un essuie-glace sexy sur la lunette arrière d'un... 0 Et pourquoi elle est pas en boucles celle-là ? angelo85 Je m'installe Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 242 Karma: 312 Re: Un essuie-glace sexy sur la lunette arrière d'un... 0 Je soutiens cette idée. fluffy Je suis accro Inscrit le: 7/6/2019 Envois: 1049 Karma: 1739 En ligne ! Re: Un essuie-glace sexy sur la lunette arrière d'un... 0 J'imagine bien la même idée mais avec un mec à poil et sa b*** sur l'essuie glace MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 889 Karma: 1078 En ligne ! Re: Un essuie-glace sexy sur la lunette arrière d'un... 0 J'aime beaucoup l'immatriculation de la bagnole : "WE-GV-69" (we gives 69) c'est fait exprès ?