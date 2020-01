Vidéo : Un chien curieux veut regarder chez le voisin Posté par Bowane

Un chien curieux est prêt à tout pour regarder chez le voisin



Vidéo (32s) : Un chien vraiment curieux





Auteur Conversation TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3150 Karma: 12954 En ligne ! Re: Un chien curieux veut regarder chez le voisin 1 Visiblement, c'est une chienne, "Isabella".

Visiblement, ça fait un moment qu'elle fait ça, le pauvre arbre est tout penché !!

En tout cas, sacrés skillz... visiblement.

Visiblement, ça fait un moment qu'elle fait ça, le pauvre arbre est tout penché !!



Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 343 Karma: 1925 Re: Un chien curieux veut regarder chez le voisin 1 Vu comment l'arbre penche, ça doit faire un moment qu'il pousse dessus ce chien !

edit : Visiblement, je me suis fait grillé par TomBomb



Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2293 Karma: 6997 Re: Un chien curieux veut regarder chez le voisin 0 TomBomb

@Mopimoi



Oui mais avant Isabella, ils avaient Felipe, un putain de grizzli !!! ^^



@TomBomb



On me fera pas croire que c'est minou qui a défoncé l'arbre comme ça en se faisant les griffounettes ! ^^







C'est bon j'ai confirmation, on s'est pas trompé ! :







Oui mais avant Isabella, ils avaient Felipe, un putain de grizzli !!! ^^On me fera pas croire que c'est minou qui a défoncé l'arbre comme ça en se faisant les griffounettes ! ^^C'est bon j'ai confirmation, on s'est pas trompé ! : TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3150 Karma: 12954 En ligne ! Re: Un chien curieux veut regarder chez le voisin 1 Quenelski les fameux Grizzlis du Mexique avec des sombreros