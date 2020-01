Vidéo : Alexandre Astier ‏dévoile sur Twitter le premier teaser du film Kaamelott Posté par DoubleZ

Alexandre Astier vient de publier sur les réseaux sociaux le premier teaser du film Kaamelott. Et il a annoncé que le film sortirait avec deux mois d'avance.



Vidéo (1mn6s) : Kaamelott Premier Volet (Teaser)





Carton en vue ! Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2342 Karma: 1052 Re: Alexandre Astier ‏dévoile sur Twitter le premier teas... Re: Alexandre Astier ‏dévoile sur Twitter le premier teas... 0 Je bande ! themightycarrot Je m'installe Inscrit le: 2/4/2014 Envois: 146 Karma: 233 Re: Alexandre Astier ‏dévoile sur Twitter le premier teas... Re: Alexandre Astier ‏dévoile sur Twitter le premier teas... 0 Tiens ça fait longtemps que j'avais pas été au ciné. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1554 Karma: 2394 Re: Alexandre Astier ‏dévoile sur Twitter le premier teas... Re: Alexandre Astier ‏dévoile sur Twitter le premier teas... 1 Vous navigateur est trop vieux erragan Je suis accro Inscrit le: 8/11/2012 Envois: 1803 Karma: 257 Re: Alexandre Astier ‏dévoile sur Twitter le premier teas... Re: Alexandre Astier ‏dévoile sur Twitter le premier teas... 0 120 000 vue en 20 minutes

400 000 en une heure il n'y pas trop de monde au portillon XD Echolalie Je viens d'arriver Inscrit le: 21/1/2015 Envois: 4 Re: Alexandre Astier ‏dévoile sur Twitter le premier teas... Re: Alexandre Astier ‏dévoile sur Twitter le premier teas... 0 2 mois d'avance mais avec 10 ans de retard. gonorrhus Je suis accro Inscrit le: 4/1/2017 Envois: 955 Re: Alexandre Astier ‏dévoile sur Twitter le premier teas... Re: Alexandre Astier ‏dévoile sur Twitter le premier teas... 0

@themightycarrot

Tiens ça fait longtemps que j'avais pas été au ciné.

Dernier film français que j'ai vu : le dîner de cons. Mais je vais sept-huit fois par an au cinéma. Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 2949 Karma: 3028 Re: Alexandre Astier ‏dévoile sur Twitter le premier teas... Re: Alexandre Astier ‏dévoile sur Twitter le premier teas... 0 Records au cinéma en approche !